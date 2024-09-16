Apple legt los: iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, watchOS 11 und macOS 15 sind da

Es ist Update-Tag bei Apple, denn vor der neuen Hardware kommt immer die neue Software. Ab sofort verteilt Apple das große Update auf iOS 18. Neben dem iPhone gibt es aber auch noch iPadOS 11 für die iPads, watchOS 11 für die Apple Watch, tvOS 18 für den Apple TV und in diesem Jahr ist auch macOS 15 für die Macs da.

Ab sofort darf also aktualisiert werden, wobei noch nicht alle Funktionen mit der finalen Version dabei sind. Die Apple Intelligence fehlt, es gibt kein iPhone Mirroring und SharePlay Screen Sharing ist auch nicht dabei. Es ist auch nicht ganz klar, ob alles in der EU startet. Eine neue Mail-App kommt für alle, aber auch erst später.

Ich nutze iOS 18 schon länger und iPadOS 18 auch schon eine Weile, das läuft gut, bei watchOS 11 habe ich bis heute gewartet und bei macOS-Updates lasse ich mir immer etwas mehr Zeit, da ich erst beobachte, dass wirklich alles einwandfrei bei Apple läuft (da Arbeitsgerät). Hier gibt es noch eine Übersicht der Neuerungen:

