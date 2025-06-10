Apple leitet das offizielle Ende der Intel-Macs ein
Apple wird macOS 26 „Tahoe“ noch einmal für ältere Modelle mit Intel-Chip auf den Markt bringen, doch das war es dann. In einem Update für Entwickler hat Apple im Rahmen der WWDC 2025 verlauten lassen, dass es der „finale Release“ dafür ist.
Mit macOS 27 wird es das Update ab 2027 nur noch für Macs mit einem Apple Silicon (also M-Chip) geben. Ich hätte gedacht, dass man schon das neue Design als Abschied nutzt, aber für einige Macs wäre das eben doch etwas früh gewesen.
Damit endet die Intel-Ära bei Apple aber endgültig, Macs oder MacBooks mit einem Intel-Chip verkauft das Unternehmen aber schon seit Jahren nicht mehr. Ich bin mal gespannt, ob macOS 27 dann auch ein paar Neuerungen mitbringt, die größer als nur eine neue Optik ausfallen, damit man noch mehr Nutzer vom Wechsel überzeugt.
häh? müsste 27 nicht dann schon 2026 erscheinen?