Apple lockt Kunden mit Angebot für TV+ an

Apple hat mal wieder ein Angebot für TV+ gestartet (wer zahlt eigentlich den vollen Preis?), welches für einige vielleicht interessant sein könnte, die jetzt das Finale von Severance abgewartet haben. Dieses Mal gibt es drei Monate für ca. 15 Euro.

Das bedeutet, dass ihr Apple TV+ für 4,99 Euro im Monat für drei Monate buchen könnt, was früher mal der normale Preis für das Abo war. Doch Apple TV+ kostet jetzt 9,99 Euro im Monat, man spart also für kurze Zeit ordentliche 50 Prozent.

Mir wurde das Angebot heute in der TV-App von Apple angeboten, es ist also nicht nur für neue Kunden, auch für alte, die kein Abo mehr haben. Apple spricht hier von „bestimmten Kundengruppen“, womöglich wird es also nicht jedem angezeigt.

In den USA gibt es übrigens eine sehr ähnliche Aktion, da zahlt man aber nur 2,99 Dollar pro Monat für TV+. Doch 15 Euro für drei Monate sind ein sehr gute Deal, vor allem für Nutzer, die TV+ noch nie oder schon lange nicht mehr gebucht haben.

