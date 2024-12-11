Apple Music Radio: Neue kostenlose Sender für alle

Dienste

Apple Music hat sein Live-Radio-Angebot um drei neue Sender erweitert: Apple Música Uno, Apple Music Club und Apple Music Chill.

Die Sender ergänzen das bestehende Angebot und sind weltweit kostenlos zugänglich. In den Club-Sender habe ich am heutigen Vormittag mal reingehört und war positiv angetan. Er bietet in der Tat einen ausgewogenen Clubmix, bei dem zumindest ich ganz gut arbeiten kann.

Apple beschreibt die Sender (zusammengefasst) wie folgt:

  • Apple Music Club richtet sich an Fans von elektronischer Musik und Clubkultur. Mixe von DJs wie Honey Dijon, Jamie xx und FKA twigs sorgen rund um die Uhr für Partylaune. Der Sender deckt das gesamte Spektrum von Festivalsounds bis zum Underground ab und bietet exklusive Sets von internationalen Clubmarken wie Circoloco und Tomorrowland.
  • Apple Música Uno konzentriert sich auf die stilistische Vielfalt lateinamerikanischer Musik. Moderiert von Stars wie Becky G, Rauw Alejandro und Grupo Frontera bietet der Sender ein breites Spektrum von Música Mexicana über Reggaetón bis hin zu Latin Pop. Die Sendungen verbinden kulturelle Tiefe mit persönlicher Kuratierung und werden sowohl auf Spanisch als auch auf Englisch moderiert.
  • Apple Music Chill hingegen bietet einen ruhigen Rückzugsort mit Fokus auf Gelassenheit und Wohlbefinden. Hier stehen entspannende Klänge und Momente der Achtsamkeit im Mittelpunkt, kuratiert von Künstlern wie Brian Eno und Stephan Moccio. Der Sender lädt die Hörer:innen dazu ein, im Alltag innezuhalten und neue Energie zu tanken.

