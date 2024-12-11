Apple Music Radio: Neue kostenlose Sender für alle

Apple Music hat sein Live-Radio-Angebot um drei neue Sender erweitert: Apple Música Uno, Apple Music Club und Apple Music Chill.

Die Sender ergänzen das bestehende Angebot und sind weltweit kostenlos zugänglich. In den Club-Sender habe ich am heutigen Vormittag mal reingehört und war positiv angetan. Er bietet in der Tat einen ausgewogenen Clubmix, bei dem zumindest ich ganz gut arbeiten kann.

Apple beschreibt die Sender (zusammengefasst) wie folgt: