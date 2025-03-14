Apple: Neue AirPods-Funktion kommt mit iOS 19

Apple plant eine neue Funktion für die AirPods, wenn man iOS 19 im Juni zeigt und dann (voraussichtlich) im September veröffentlicht. Laut Mark Gurman werden die Kopfhörer einen Übersetzer bekommen, so die zuverlässige Bloomberg-Quelle.

Die AirPods hören dann live zu und übersetzen euch die Inhalte direkt im Ohr. Und wer in der Sprache antworten möchte, die das Gegenüber spricht, der nutzt sein iPhone, über den Speaker werden eure Aussagen ebenfalls direkt live übersetzt.

Es ist unklar, welche AirPods diese Funktion bekommen werden, aber man kann davon ausgehen, dass Apple nur die aktuellen Modelle unterstützt. Also die AirPods 4, die AirPods Pro 2 und vielleicht noch die AirPods Max. Es stehen auch AirPods Pro 3 für Ende 2025 im Raum, die zweite Pro-Generation ist also auch nicht sicher.