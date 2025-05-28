Apple öffnet iPad-Reparatur für alle

Apple hat angekündigt, dass ab sofort auch bestimmte iPad-Modelle in das Self Service Repair Programm aufgenommen werden.

Dazu zählen das iPad Air (ab M2), das iPad Pro (M4), das iPad mini (A17 Pro) und das iPad mit A16-Chip. Nutzer können künftig auf Reparaturhandbücher, Originalersatzteile, Werkzeuge und Diagnosewerkzeuge zugreifen. Der Zugang ist ab morgen möglich und umfasst Reparaturen an Bauteilen wie dem Display, der Batterie, der Kamera oder den Ladeanschlüssen.

Das Self Service-Reparaturprogramm wurde ursprünglich im Jahr 2022 eingeführt und richtet sich an Nutzer mit Erfahrung in der Elektronikreparatur. Es bietet denselben Zugang zu Werkzeugen und Materialien wie autorisierte Apple-Dienstleister.

Durch die Integration der neuen iPad-Modelle umfasst das Programm nun insgesamt 65 Produkte, darunter das iPhone 16e und verschiedene Mac-Modelle. Im Sommer soll das Programm außerdem auf Kanada ausgeweitet werden, sodass es dann in 34 Ländern verfügbar ist.

Apple vollzieht Erweiterung des Ersatzteilhandelsprogramms

Neben der Ausweitung des Self-Service-Reparaturprogramms hat Apple Details zum erweiterten Programm für den Handel mit Originalteilen veröffentlicht. Damit erhalten Unternehmen ohne direkte Partnerschaft mit Apple die Möglichkeit, Originalersatzteile über autorisierte Drittanbieter zu beziehen. Beispiele für solche Partner sind MobileSentrix (USA) und Mobileparts.shop (Europa). Verfügbar sind unter anderem Ersatzteile für iPhones wie Akkus, Bildschirme und Ladeanschlüsse. iPad-Komponenten sollen ab sofort ebenfalls darüber angeboten werden.

Apple verweist darüber hinaus auf die verschiedenen Reparaturoptionen, die inzwischen zur Verfügung stehen. Dazu gehören neben den Apple Stores selbst autorisierte Service Provider, unabhängige Reparaturwerkstätten, Versand-Reparaturzentren sowie die Programme für Self Service und Teilevertrieb.

Damit verfolgt Apple nach eigenen Angaben weiterhin die Strategie, den Zugang zu Originalteilen und Reparaturmöglichkeiten auch außerhalb der eigenen Servicekanäle auszubauen.