Apple: „Offizieller“ Hinweis für neuen Speaker mit Display

Apple soll an einem neuen Speaker arbeiten, der erstmals ein Display besitzt und bei MacRumors hat man passende Hinweise im Code von tvOS 18.4 gefunden. In tvOS? Ist das nicht die Software, die Apple auf dem Apple TV nutzt? Ja, auch.

Doch eine angepasste Version von tvOS läuft auch auf dem HomePod und das neue homeOS soll ebenfalls tvOS als Basis nutzen. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass Hinweise für den ganz neuen „Smart Home Hub“ in tvOS zu finden sind.

Aktuell steht im Raum, dass der Speaker mit Display noch in diesem Jahr kommt, wenn auch erst Ende des Jahres. Es wäre möglich, dass Apple diesen im Juni auf der WWDC 2025 zeigt, falls es Apps dafür gibt, falls nicht, dann werden wir uns wohl noch eine Weile gedulden müssen, bis Apple die offiziellen Details dazu nennt.