Apple plant ein ganz neues MacBook Pro für 2026

Apple soll die Entwicklung des MacBook Pro für 2025 mit M5-Lineup soweit abgeschlossen haben, aber der Fokus liegt laut Mark Gurman schon auf 2026 und einem ganz neuen und dünneren MacBook Pro.

Mit dem M6-Lineup bekommt das MacBook Pro angeblich mal wieder ein richtig großes Upgrade mit einem frischen Design, außerdem führt Apple dann erstmals ein OLED-Display bei einem Laptop ein.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir von OLED beim MacBook Pro hören und es ist auch bekannt, dass Apple viele Produkte wieder dünner und leichter machen will. Das dürfte aber noch zwei Jahre dauern.

