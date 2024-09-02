Apple plant eine ganz neue iPad-Tastatur für 2025

Apple hat das Angebot der Tastaturen für das iPad in den letzten Jahren immer mal wieder überarbeitet, wie in diesem Jahr mit einem ganz neuen Magic Keyboard für das iPad Pro. Es ist neu, wurde überarbeitet und es ist dank Aluminium hochwertig.

Das alte Magic Keyboard wird weiterhin für das iPad Air angeboten und für das iPad gibt es das Magic Keyboard Folio. Doch laut Mark Gurman plant Apple für Mitte 2025 eine neue Tastatur für Einsteiger-Tablets, welche dann beide ersetzen könnte.

Es wäre gut möglich, dass Apple das neue Magic Keyboard für das iPad Pro nimmt und es günstiger produzieren lässt, zum Beispiel durch den Verzicht auf Aluminium. Wobei eine allgemein günstigere Option für das Basis-iPad nicht schlecht wäre, da die Tastatur selbst hier 300 Euro kostet und da bekommt man fast das iPad selbst.

