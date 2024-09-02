Computer und Co.

Apple plant neue Macs im November und darunter ist ein Highlight

Autor-Bild
Von
|
Apple Mac Mini M1 Header

Apple hat nach dem iPad Pro mit M4-Chip auch zahlreiche Macs mit M4 geplant, doch die meisten bekommen einfach nur einen neuen Chip. Ein Highlight gibt es in diesem Jahr allerdings, und das ist angeblich ein komplett neuer Apple Mac Mini.

Da hat Mark Gurman von Bloomberg nachgelegt und behauptet, dass USB A bei der kleinen Box verschwindet und mit dem neuen und viel kompakteren Design nur noch USB C verbaut sein wird. Zwei Ports sind vorne und vier Ports sind hinten.

Apple plant neue Macs für November

Klingt nach einem guten Upgrade in diesem Jahr, vor allem, da endlich die 8 GB RAM in der Basis wegfallen sollen. Nur wann werden wir die neuen Macs sehen?

Laut MacRumors peilt Apple einen Marktstart im November an. Was zwar nicht ausschließt, dass wir sie nicht noch im Oktober sehen, aber es geht wieder im November los. Letztes Jahr gab es ein kleines Event zu Halloween, allerdings ohne viel Presse, danach war Marktstart. Damit ist in diesem Jahr ebenfalls zu rechnen.

Amazon Echo Dot 5 Header

Alexa 2.0 kommt: Amazon geht neue Wege im Herbst

Vor ein paar Tagen haben wir erneut von der neuen und besseren Alexa gehört, die für 2024 geplant ist. Es…

30. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Computer und Co. / Apple plant neue Macs im November und darunter ist ein Highlight
Weitere Neuigkeiten
So viele Kilometer fahren die Deutschen wirklich jeden Tag mit dem Auto
in Mobilität
Hyundai zeigt erstmals Vorschau auf den Ioniq 3
in Mobilität
ING Deutschland startet Echtzeitüberweisungen für alle Kunden
in Fintech
Opel: „Wir erfinden GSE für das Elektrozeitalter neu und gehen all in“
in Mobilität
Apple iPhone 17 Pro aus Aluminium: Warum es einen Schritt „zurück“ geht
in Smartphones
Vorschau für neuen Octavia: Skoda zeigt das Design der Zukunft
in Mobilität
Apple iPhone 18 Pro: Kamera mit 200 Megapixel wäre 2026 möglich
in Smartphones
Polestar zeigt neues Spitzenmodell und ändert die Strategie
in Mobilität
Renault 4 Header
Renault plant neuen Megane für 2026: So will man das Elektroauto „retten“
in Mobilität
Formentor 2.0: So sieht die Zukunft von Cupra aus
in Mobilität