Apple plant neue Macs im November und darunter ist ein Highlight

Apple hat nach dem iPad Pro mit M4-Chip auch zahlreiche Macs mit M4 geplant, doch die meisten bekommen einfach nur einen neuen Chip. Ein Highlight gibt es in diesem Jahr allerdings, und das ist angeblich ein komplett neuer Apple Mac Mini.

Da hat Mark Gurman von Bloomberg nachgelegt und behauptet, dass USB A bei der kleinen Box verschwindet und mit dem neuen und viel kompakteren Design nur noch USB C verbaut sein wird. Zwei Ports sind vorne und vier Ports sind hinten.

Apple plant neue Macs für November

Klingt nach einem guten Upgrade in diesem Jahr, vor allem, da endlich die 8 GB RAM in der Basis wegfallen sollen. Nur wann werden wir die neuen Macs sehen?

Laut MacRumors peilt Apple einen Marktstart im November an. Was zwar nicht ausschließt, dass wir sie nicht noch im Oktober sehen, aber es geht wieder im November los. Letztes Jahr gab es ein kleines Event zu Halloween, allerdings ohne viel Presse, danach war Marktstart. Damit ist in diesem Jahr ebenfalls zu rechnen.