Apple Watch könnte eine große Design-Änderung bekommen

Apple könnte ein Design-Element der Apple Watch überarbeiten, welches das Display auf der Frontseite betrifft. Man hat sich bei der WIPO (Weltorganisation für geistiges Eigentum) ein Display patentieren lassen, das sich an den Seiten biegt.

So könnte man das Display über den Rand hinaus biegen, was die aktuelle Optik, bei der nur das Glas an den Seiten gebogen, das Display aber flach ist, erweitert wird. Bedenkt aber, dass ein Patent nicht zwingend bedeutet, dass es so kommt.

Ich gehe außerdem davon aus, dass Apple das „neue“ Design der Apple Watch wieder drei Jahre nutzen wird, immerhin nutzt man bei Apple selbst kleine Design-Änderungen mehrere Generationen. Das wäre also ein Schritt für die Series 13.

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. cress 🌀
    sagt am

    Und es gibt weiterhin kein Aqua Touch… Apple nervt mich mittlerweile nur noch. Auch gibt es weiterhin kein YouTube Music…

    Antworten
    1. Ginja ☀️
      sagt am zu cress ⇡

      YouTube Musik läuft ohne Probleme auf der Watch

      Antworten
      1. Felix 🔆
        sagt am zu Ginja ⇡

        auch mit download Funktion? eben nicht.

        Antworten
  2. Felix 🔆
    sagt am

    Schon die AW10 sieht doch so aus wie die Vorgänger. So oft wurde ein neues Design vermutet und es kam in der Realität fast nichts davon an.

    Antworten

