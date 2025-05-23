Apple Watch könnte eine große Design-Änderung bekommen

Apple könnte ein Design-Element der Apple Watch überarbeiten, welches das Display auf der Frontseite betrifft. Man hat sich bei der WIPO (Weltorganisation für geistiges Eigentum) ein Display patentieren lassen, das sich an den Seiten biegt.

So könnte man das Display über den Rand hinaus biegen, was die aktuelle Optik, bei der nur das Glas an den Seiten gebogen, das Display aber flach ist, erweitert wird. Bedenkt aber, dass ein Patent nicht zwingend bedeutet, dass es so kommt.

Ich gehe außerdem davon aus, dass Apple das „neue“ Design der Apple Watch wieder drei Jahre nutzen wird, immerhin nutzt man bei Apple selbst kleine Design-Änderungen mehrere Generationen. Das wäre also ein Schritt für die Series 13.