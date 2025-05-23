Apple Watch könnte eine große Design-Änderung bekommen
Apple könnte ein Design-Element der Apple Watch überarbeiten, welches das Display auf der Frontseite betrifft. Man hat sich bei der WIPO (Weltorganisation für geistiges Eigentum) ein Display patentieren lassen, das sich an den Seiten biegt.
So könnte man das Display über den Rand hinaus biegen, was die aktuelle Optik, bei der nur das Glas an den Seiten gebogen, das Display aber flach ist, erweitert wird. Bedenkt aber, dass ein Patent nicht zwingend bedeutet, dass es so kommt.
Ich gehe außerdem davon aus, dass Apple das „neue“ Design der Apple Watch wieder drei Jahre nutzen wird, immerhin nutzt man bei Apple selbst kleine Design-Änderungen mehrere Generationen. Das wäre also ein Schritt für die Series 13.
Fehler melden4 Kommentare
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
Und es gibt weiterhin kein Aqua Touch… Apple nervt mich mittlerweile nur noch. Auch gibt es weiterhin kein YouTube Music…
YouTube Musik läuft ohne Probleme auf der Watch
auch mit download Funktion? eben nicht.
Schon die AW10 sieht doch so aus wie die Vorgänger. So oft wurde ein neues Design vermutet und es kam in der Realität fast nichts davon an.