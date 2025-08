Apple plant wohl ein ganz neues iPhone 17

Apple experimentierte in den letzten Jahren mit dem zweiten Modell beim normalen iPhone, erst gab es das Mini-Format, aktuell gibt es das Plus-Format. Doch weder das eine noch das andere kamen so richtig gut an, daher ändert man wohl den Plan.

Apple iPhone 17 Slim für 2025 geplant

Kommendes Jahr soll es sowas wie ein „Apple iPhone 17 Slim“ geben, bei dem das Design komplett im Fokus steht. Es soll ein „ultradünnes“ iPhone mit einem ca. 6,6 Zoll großen Display werden, welches eine etwas kleinere Dynamic Island bekommt.

Ein Pro-Modell ist es nicht, es gibt also keinen Apple A19 Pro, sondern nur den A19 unter der Haube, aber der Rahmen besteht wohl ebenfalls aus Titan. Wenn auch mit einem „geringeren Anteil an Titan“, so Ming-Chi Kuo als bekannte Apple-Quelle.

Ein Apple iPhone mit nur einer Kamera

Doch es gibt noch mehr Besonderheiten, denn es wird wohl das erste iPhone mit einem 5G-Chip von Apple selbst und es gibt nur eine Kamera. Apple verzichtet also nicht nur auf eine Kamera für den Zoom, sondern auch für Ultraweitwinkel-Fotos.

Den Zoom kann man mit dem heutigen Sensor mit 48 Megapixel ganz passabel ersetzen, aber eine Dual-Kamera ist in dieser Preisklasse für Kunden eigentlich ein Standard. Doch Apple verfolgt wohl das Motto „form over function“ in diesem Fall.

Laut Quelle soll vor allem das neue und sehr dünne Design, welche vielleicht sogar bei unter 6 mm in der Dicke liegt, das große Verkaufsargument sein. Es ist aber im Moment noch nicht klar, ob das mögliche Apple iPhone 17 Slim ein Ersatz für das Apple iPhone 17 Plus ist oder als komplett neues iPhone im Lineup eingeführt wird.

