Apple plant wohl neue Strategie für TV+

Apple TV+ ist ein guter Dienst, aber er dürfte nicht unbedingt für Gewinn bei Apple sorgen, denn die Kosten sind im Verhältnis zu den Einnahmen sehr hoch. Es ist für Apple vielmehr ein Angebot, um das Ökosystem zu stärken. Bisher jedenfalls.

Intern scheint dieser Bereich überarbeitet zu werden, denn Apple hat die Strategie für Filme angepasst und könnte nächstes Jahr erstmals Werbung einführen. Es wäre aber denkbar, dass wir einige Inhalte bald an anderer Stelle sehen werden.

Apple will eigene Filme lizenzieren

Laut Bloomberg denkt Apple darüber nach, dass man Filme an andere Anbieter lizenziert, um dort etwas Geld zu verdienen. Das machen Anbieter wie Amazon oder Disney auch, nicht alle Inhalte sind exklusiv bei den eigenen Diensten online.

Apple hat hier allerdings eine Grenze, vorerst jedenfalls, denn Serien sind nicht für andere Plattformen vorgesehen, nur die Filme. Ein weiterer Schritt, der zeigt, dass Apple die Kosten bei TV+ optimieren möchte, in diesem Fall mit mehr Gewinn.