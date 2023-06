Apple präsentiert watchOS 10 mit Widgets und mehr

Apple hat heute watchOS 10 im Rahmen der WWDC 2023 präsentiert und es hat sich schon angedeutet, dass wir in diesem Jahr mal wieder ein größeres Update sehen. Und so war es auch, jedenfalls im Vergleich zu iOS 17 und Co. ist es groß.

Im Fokus stehen die neuen Widgets, die man erreicht, in dem man die Krone der Apple Watch nach oben dreht. Doch das war noch nicht alles, denn Apple hat die Designsprache überarbeitet und Apps nutzen das Display der Watch besser aus.

Apple selbst hat einige Apps überarbeitet und Entwickler können das mit dem SDK in den kommenden Monaten bis zum Release von watchOS 10 im Herbst (sicher im September) ebenfalls tun. Und neue Watchfaces wie Snoopy gibt es auch noch.

Ebenfalls mit dabei: Mehr Funktionen für Radfahrer, Wandern als Sportart, neue APIs für Workouts, Gemütszustände in der Health-App und mehr. Eine Preview für watchOS 10 gibt es auf der offiziellen Webseite von Apple (reichen wir bald nach).

