Apple: Siri wird erst mit iOS 20 wirklich gut

Apple rollt gerade die Apple Intelligence aus, aktuell noch als Beta mit iOS 18.4, ab April dann aber als finale Version für alle Nutzer. Wobei, so richtig final ist die KI im kommenden Monat wohl noch nicht, das dauert dann noch bis iOS 18.5 im Mai.

Siri wird mit iOS 18.5 besser, aber noch lange nicht so gut wie ChatGPT und Co., was auch der Grund ist, warum Apple andere KI-Dienste in die Apple Intelligence integrieren wird. Und was ist mit Siri? Da tut sich auch etwas, aber es dauert noch.

Apple Siri wird erst 2027 besser

Letztes Jahr hat Mark Gurman verraten, dass Apple ein neues Siri mit Sprachmodell für 2026 plant, es war für iOS 19.4 vorgesehen, wie jetzt die Apple Intelligence bei iOS 18. Doch das wird wohl nicht passieren, das neue Siri kommt ein Jahr später.

Apple wird wohl erst mit iOS 20 im Jahr 2027 ein Siri liefern, welches mithalten kann, so Mark Gurman von Bloomberg diese Woche. Das bedeutet, dass Apple die neue Version von Siri nicht im Juni auf der WWDC 2025 zeigen wird, das sei klar.

Apple rutscht jetzt in die KI-Krise

Die Quelle spricht von einer „KI-Krise“ bei Apple, die der Konkurrenz bei diesem Thema hinterherrennen. Und wer weiß, wie der Stand in zwei Jahren ist, OpenAI und Co. ruhen sich bis dahin nicht aus. Hat Siri hier überhaupt noch eine Chance?

Apple ist gerne spät dran, macht es dann aber oft richtig. Bei der KI ist das jedoch komplett anders, hier ist mal viel zu spät dabei und es wirkt fast so, als ob Apple kaum noch aufholen kann. Man sieht ja schon bei der Apple Intelligence, wie sehr Apple hinterherhinkt und Siri selbst wird noch eine Weile abgeschlagen bleiben.

Ich würde Apple zwar noch nicht abschreiben, das Unternehmen hat mehr Mittel (finanziell gesehen) als die meisten Unternehmen der Welt, aber wir beobachten hier (erstmals?) eine schwierige Aufholjagd, weil Apple einen Trend verpasst hat.