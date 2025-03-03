Dienste

Apple: Siri wird erst mit iOS 20 wirklich gut

Autor-Bild
Von
|
Apple Siri Header

Apple rollt gerade die Apple Intelligence aus, aktuell noch als Beta mit iOS 18.4, ab April dann aber als finale Version für alle Nutzer. Wobei, so richtig final ist die KI im kommenden Monat wohl noch nicht, das dauert dann noch bis iOS 18.5 im Mai.

Siri wird mit iOS 18.5 besser, aber noch lange nicht so gut wie ChatGPT und Co., was auch der Grund ist, warum Apple andere KI-Dienste in die Apple Intelligence integrieren wird. Und was ist mit Siri? Da tut sich auch etwas, aber es dauert noch.

Apple Siri wird erst 2027 besser

Letztes Jahr hat Mark Gurman verraten, dass Apple ein neues Siri mit Sprachmodell für 2026 plant, es war für iOS 19.4 vorgesehen, wie jetzt die Apple Intelligence bei iOS 18. Doch das wird wohl nicht passieren, das neue Siri kommt ein Jahr später.

Apple wird wohl erst mit iOS 20 im Jahr 2027 ein Siri liefern, welches mithalten kann, so Mark Gurman von Bloomberg diese Woche. Das bedeutet, dass Apple die neue Version von Siri nicht im Juni auf der WWDC 2025 zeigen wird, das sei klar.

Apple rutscht jetzt in die KI-Krise

Die Quelle spricht von einer „KI-Krise“ bei Apple, die der Konkurrenz bei diesem Thema hinterherrennen. Und wer weiß, wie der Stand in zwei Jahren ist, OpenAI und Co. ruhen sich bis dahin nicht aus. Hat Siri hier überhaupt noch eine Chance?

Apple ist gerne spät dran, macht es dann aber oft richtig. Bei der KI ist das jedoch komplett anders, hier ist mal viel zu spät dabei und es wirkt fast so, als ob Apple kaum noch aufholen kann. Man sieht ja schon bei der Apple Intelligence, wie sehr Apple hinterherhinkt und Siri selbst wird noch eine Weile abgeschlagen bleiben.

Ich würde Apple zwar noch nicht abschreiben, das Unternehmen hat mehr Mittel (finanziell gesehen) als die meisten Unternehmen der Welt, aber wir beobachten hier (erstmals?) eine schwierige Aufholjagd, weil Apple einen Trend verpasst hat.

Apple Event September 2021 Header

Neue Apple-Produkte schon ab „dieser Woche“

Es geht diese Woche direkt weiter und Apple hat zwar kein „Spring Event“ für 2025 geplant, aber dennoch einige Ankündigungen…

3. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Apple: Siri wird erst mit iOS 20 wirklich gut
Weitere Neuigkeiten
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware
Apple Iphone 16 Pro Back
Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
in Marktgeschehen
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus
in Tarife
Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
in Wearables
1und1 Header Logo
1&1: Einheitliche Tarifstufen für die Daten-Flats – mehr Datenvolumen zum günstigeren Preis
in 1und1
Bank Of Scotland
Bank of Scotland lockt Neukunden mit Sonderzins
in Fintech
UGREEN startet neue MagFlow-Serie mit Qi2-Standard
in Zubehör
Hisense bringt RGB-MiniLED TV nach Deutschland – startet bei 14.999 Euro
in News
BMW iX3 vorgestellt: Das ist die Neue Klasse für Elektroautos
in Mobilität