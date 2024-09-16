Apple streicht die Sticker im Lieferumfang

Apple scheint den Lieferumfang weiter einzuschränken, denn nach dem Ende des Netzteils deutet sich jetzt das Ende des Kabels an. Beim neuen Apple iPhone ist das USB C-Kabel noch dabei, aber dafür fehlen hier erstmals die Sticker von Apple.

Wie 9TO5Mac berichtet, werden beim iPhone 16 und iPhone 16 Pro keine Sticker mehr im Lieferumfang dabei sein, was Umweltgründe hat. Wer direkt im Apple Store einkauft, der kann vor Ort nach Stickern fragen, andere Partner haben diese nicht.

Apple legt die Sticker, oft zwei Stück, seit Jahren in den Lieferumfang, gerne auch mal in anderen Farben, die zum Produkt passen. Sie waren gutes Marketing und ich kann mich noch gut erinnern, in meiner Jugend waren sie oft auf Autos zu sehen.

Das hat aber doch spürbar nachgelassen und ich vermute, dass bei den meisten die Sticker sowieso nur noch in der Box bleiben und man nicht mehr freiwillig das Marketing für Apple übernimmt. Ich habe jedenfalls schon lange keine Sticker mehr im Alltag gesehen, vor allem nicht auf Autos. Das Ende dürfte zu verkraften sein.