Apple streicht die Sticker im Lieferumfang
Apple scheint den Lieferumfang weiter einzuschränken, denn nach dem Ende des Netzteils deutet sich jetzt das Ende des Kabels an. Beim neuen Apple iPhone ist das USB C-Kabel noch dabei, aber dafür fehlen hier erstmals die Sticker von Apple.
Wie 9TO5Mac berichtet, werden beim iPhone 16 und iPhone 16 Pro keine Sticker mehr im Lieferumfang dabei sein, was Umweltgründe hat. Wer direkt im Apple Store einkauft, der kann vor Ort nach Stickern fragen, andere Partner haben diese nicht.
Apple legt die Sticker, oft zwei Stück, seit Jahren in den Lieferumfang, gerne auch mal in anderen Farben, die zum Produkt passen. Sie waren gutes Marketing und ich kann mich noch gut erinnern, in meiner Jugend waren sie oft auf Autos zu sehen.
Das hat aber doch spürbar nachgelassen und ich vermute, dass bei den meisten die Sticker sowieso nur noch in der Box bleiben und man nicht mehr freiwillig das Marketing für Apple übernimmt. Ich habe jedenfalls schon lange keine Sticker mehr im Alltag gesehen, vor allem nicht auf Autos. Das Ende dürfte zu verkraften sein.
Ich werde den Stickern nicht hinterher trauern. Aber wer glaubt dass es Umweltschutz-Gründe hat, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. 😅 Ebenso wie bei den Netzteilen geht es nur um eins: Gewinnmaximierung. Lieferumfang immer weiter zusammen streichen. Preise immer weiter anheben und das einzige was neu ist, ist ein dämlicher Knopf. 😂
Die Sticker habe ich seit Jahren schon nicht verstanden. Bei mir landeten die schon immer (jede Vertragsverlängerung) im Müll.
Nachdem das bereits seit mehreren Monaten für die iPads bekannt ist, ist das jetzt keine große Überraschung, dass es beim iPhone auch so ist.
Bei mir landeten die Sticker, die beim MacBook ja auch immer dabei waren, jedes Mal im direkt im Müll.
Endlich. Ich würde sogar noch weiter gehen und die Geräte ganz ohne Verpackung ausliefern. Wer eine Verpackung will und somit das iPhone/iPad nicht im Store selber abholen kann, muss extra zahlen für die Verpackung (so um die 20 €). Das wäre für die Umwelt am besten.
Also es ist besser, wenn viele Menschen weite Strecken mit ihren Autos zu einem Apple Store fahren? Mir scheint da der Versand doch Umweltfreundlicher, wenn z.B. ein DHL Fahrer unzählige Haushalte beliefert. Also vom Depot mit dem GoGreen Lieferwagen zur Haustür. Wenn die Logistik gut organisiert ist, dann ist die Lieferung in der Regel deutlich Umweltfreundlicher als es selbst im Store zu holen. Besonders dann, wenn es um solche Masse geht wie bei dem Release eines neue iPhones.
Ich mutmaße jetzt mal, aber möglicherweise könnte das el presidente dezent ironisch gemeint haben?! :D