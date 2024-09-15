Apple iOS 18: Hier sind 10 praktische Tipps

Apple wird morgen iOS 18 als finale Version verteilen, doch seit Anfang der Woche gibt es den Release Candidate, also die fertige Version des Updates (sofern keine Fehler mehr gefunden werden). Ich nutze iOS 18 allerdings schon deutlich länger.

Nach meinem Fazit bei YouTube wollte ich noch ein paar Tipps nachreichen, die es dieses Mal allerdings auch als Text gibt. Und an dieser Stelle der Hinweis, dass ich noch kein iOS 18.1 getestet habe, mit iOS 18.1 und iOS 18.2 kommt noch mehr. Das dürften recht große Updates werden, die ich mir dann einzeln anschauen möchte.

Video: Tipps für Apple iOS 18

Apple iOS 18: 10 praktische Tipps

Der Homescreen kann deutlich besser angepasst werden, aber man kann die Icons nicht nur frei anordnen und ihnen eine dunkle Optik verpassen, im Menü (länger auf einen freien Bereich auf dem Homescreen drücken, dann links oben auf „Bearbeiten“ und „Anpassen“ gehen) kann man auch „Groß“ bei den Icons wählen, dann verschwindet sogar der Text unter diesen. Ich bevorzuge die kleinen Icons, hätte aber gerne hier die Option ohne Text, das geht nicht. Wir bleiben kurz in diesem Bereich, denn neben dem Regler für die Größe der Icons ist eine kleine Sonne, die habe ich eher zufällig geklickt und gesehen, dass damit die Optik aufgehellt oder abgedunkelt wird. Und das unabhängig vom Dark Mode. Ich habe den Ton hier also noch weiter abgedunkelt. Da man die Kamera mit einem Swipe von rechts nach links im Standby öffnen kann, ist das Shortcut unten eigentlich überflüssig. Umso besser finde ich, dass man die beiden Shortcuts unten jetzt frei belegen kann, das geht in den Einstellungen des Sperrbildschirms, ihr könnt dort auch einfach euren aktuellen bearbeiten. Mit iOS 18 kommt RCS als Standard für Nachrichten, das könnt ihr in den Einstellungen unter Nachrichten aktivieren oder deaktivieren. Wichtig ist hier, dass euer Gegenüber auch RCS nutzt, sonst wird weiter eine normale SMS geschickt. Drückt ihr etwas länger auf ein App-Icon (bevor es wackelt), dann sollte da jetzt ein „Face ID anfordern“ (oder eben Touch ID) stehen. So könnt ihr eine App auch dann sperren, wenn euer Gerät entsperrt ist. Der Power-Button ist ja mittlerweile ein Siri-Button, das iPhone schaltete man also mit der Leiser-Taste und dem Siri-Button aus. Es geht aber auch über ein neues Icon im Kontrollzentrum, welches sich rechts oben befindet. Bei den Warnhinweisen gibt es eine neue Option für Apple CarPlay, die euch auf Sirenen und Hupen aufmerksam macht. Diese könnt ihr aber nur im Auto und direkt in CarPlay aktivieren. Mit iMessage könnt ihr Nachrichten jetzt zeitlich planen, klickt dazu einfach nach der Texteingabe (vor dem Abschicken, versteht sich) auf das Plus, dort findet ihr jetzt ein „Später senden“. Scrollt in der neuen Foto-App mal direkt in eure Fotos, dann sollte links unten ein Icon mit zwei Pfeilen auftauchen. Dort könnt ihr Filter festlegen, die Größe ändern und Bilder wie Screenshots in der Galerie ausblenden. Der integrierte Kalender hat eine neue Monatsansicht, in die ihr rein- oder rauszoomen könnt (via Pinch to Zoom). In der dritten Zoom-Stufe gibt es eine, wie ich finde, schöne Übersicht, die an die Optik auf dem iPad erinnert und die ich aktiv nutze.

Apple iOS 18: 2 Bonus-Tipps

Zum Abschluss gibt es noch zwei Tipps, die nicht viele von euch nutzen können, da es sie nur für die 15er-Reihe bzw. sogar nur das iPhone 15 Pro (Max) gibt. Beide Tipps sollten allerdings mit allen Modellen der neuen iPhone 16-Reihe funktionieren.