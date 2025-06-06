Apple TV: Gute Nachricht für das Update auf tvOS 26

Apple wird mit tvOS 26 (wie die neue Version voraussichtlich heißt, die man am Montag vorstellt) eine neue Optik einführen, wie bei iOS 26 auch. Einige haben sich womöglich gefragt, ob ihr Apple TV dieses Update auch noch erhalten wird. Ja.

Wie MacRumors berichtet, hat eine nicht weiter genannte und private Quelle auf X, (die aber zuverlässig sei) mitgeteilt, dass alle Apple TVs versorgt werden. Also fast, die ganz alten Modelle sind raus, aber selbst die HD-Version von 2015 ist dabei.

Die 4K-Modelle somit natürlich auch alle, Apple unterstützt den Apple TV also ein volles Jahrzehnt. Ich hätte gedacht, dass man den großen Schritt beim Design in diesem Jahr nutzt, um wenigstens mal das alte HD-Modell zu entfernen, immerhin hat das noch einen Apple A8 (iPhone 6-Ära) verbaut und ist wirklich schon sehr alt.