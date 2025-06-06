Apple TV: Gute Nachricht für das Update auf tvOS 26
Apple wird mit tvOS 26 (wie die neue Version voraussichtlich heißt, die man am Montag vorstellt) eine neue Optik einführen, wie bei iOS 26 auch. Einige haben sich womöglich gefragt, ob ihr Apple TV dieses Update auch noch erhalten wird. Ja.
Wie MacRumors berichtet, hat eine nicht weiter genannte und private Quelle auf X, (die aber zuverlässig sei) mitgeteilt, dass alle Apple TVs versorgt werden. Also fast, die ganz alten Modelle sind raus, aber selbst die HD-Version von 2015 ist dabei.
Die 4K-Modelle somit natürlich auch alle, Apple unterstützt den Apple TV also ein volles Jahrzehnt. Ich hätte gedacht, dass man den großen Schritt beim Design in diesem Jahr nutzt, um wenigstens mal das alte HD-Modell zu entfernen, immerhin hat das noch einen Apple A8 (iPhone 6-Ära) verbaut und ist wirklich schon sehr alt.
in Smart Home
Das ist eine sehr schöne Nachricht. Wir nutzen das HD-Modell seit vielen Jahren, dass dieses Modell auch die neue Oberfläche bekommt ist schön zu hören.
Klingt gut, ich trage mich schon eine Weile mit dem Gedanken, mir auch mal ein Apple TV zuzulegen. Wobei das aktuelle Modell ja nun auch schon wieder ein Weilchen auf dem Markt ist. Daher meine Frage: gibt es schon Gerüchte, wann mit einem neuen Modell zu rechnen ist?
Angeblich im Laufe dieses Jahres.
Okay, dann fange ich mal an zu warten…
Unser Apple TV 4K Wifi + Ethernet 128Gb ist vergleichsweise ein Porsche GT3, der den ganzen Tag in der Garage steht.
Die Performance ist überwältigend und mit nichts zu vergleichen.
Bei uns laufen alle bekannten Streaminganbieter, Mediatheken, YT, synct mit der Foto Galerie und die Steuerung harmoniert perfekt mit unserem Dolby 5.1 Surround System.
Die Spotify App ist etwas mager im Vergleich zur IPhone App, bzw. PC Application, konzentriert sich eher auf die Basics.
Ansonsten ist ein neues System damit quasi „Nice to have.“
Danke für den Hinweis. Vielleicht sollte ich dann wirklich gleich zuschlagen. Ist ja nun auch keine Rieseninvestition, ggf. kann man ja auch wechseln, sollte das neue Modell in irgendeiner Form eine deutliche Verbesserung darstellen.
Was Leistung angeht, reichen sogar alte Modelle, habe noch den ersten 4K mit der alten Fernbedienung (die wärer der einzige Grund für ein Upgrade). Würde dennoch warten, wenn es nicht eilig ist, rechne mit Apple Intelligence oder sowas in der Art beim neuen Modell.