Apple könnte am Montag mit „homeOS“ überraschen

Apple soll an einer neuen Plattform arbeiten, die speziell für Smart Home und Speaker, Displays und Co. optimiert wurde. Diese nennt sich homeOS wird wohl mit dem neuen Speaker mit Display starten, der vielleicht sogar Ende 2025 ansteht.

Das Unternehmen hat sich den Begriff „HOMEOS“ im April sichern lassen, man scheint sich also auf die Ankündigung vorzubereiten. Und was wäre besser, als eine Entwicklerkonferenz, auf der man den Partnern die entsprechenden Details nennt.

Apple: homeOS baut auf tvOS auf

Apple könnte also homeOS als kleine Überraschung am Ende des Events parat haben, ähnlich 2023 mit visionOS für die Vision Pro. Die Frage ist nur, ob Apple auch schon passende Hardware zeigt, womit ich aber erst später rechnen würde.

Es deutet sich an, dass homeOS eine Weiterentwicklung von tvOS sein wird und meine Vermutung wäre eher, dass wir homeOS 26 statt tvOS 26 sehen und die Software auch auf den Apple TV kommt. Das wäre die perfekte Spielwiese dafür.

Apple soll Smart Home in den nächsten Jahren jedenfalls neu angehen, wir sehen wohl homeOS, wir bekommen zwei Speaker mit Display, es steht eine Türklingel mit Face ID im Raum und dann sind womöglich die ersten Sicherheitskameras geplant.