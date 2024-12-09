Apple TV+, waipu.tv und RTL+ kostenlos bei Roku

Roku lockt derzeit mit Unterhaltungsangeboten im Gesamtwert von rund 80 Euro. Käufer eines neuen Roku-Produkts, das bis zum 31. Januar 2025 aktiviert wird, profitieren von kostenlosen Testphasen bei RTL+ Premium, waipu.tv und Apple TV+.

RTL+ Premium bietet zwei Freimonate, die mit einem Gutscheincode aktiviert werden können. Danach kostet das Abo bis auf Widerruf 8,99 Euro pro Monat.

Waipu.tv bietet ebenfalls zwei Monate kostenlosen Zugang zum Paket Perfect Plus. Die reguläre Verlängerung kostet 14,99 € pro Monat.

Apple TV+ bietet mit drei Gratismonaten die längste Testphase. Für neue und wiederkehrende Abonnenten verlängert sich das Abo danach für 9,99 € pro Monat.

Alle Details zu den Aktionsbedingungen sind online bei Roku zu finden.