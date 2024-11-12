Apple plant neue Strategie für AirPods ab 2026

Die Verkaufszahlen der Apple AirPods dürften in diesem Jahr wieder steigen, denn die AirPods 4 sind gut und Ming-Chi Kuo rechnet mit bis zu 55 Millionen Einheiten für 2024 (2023 waren es laut Hochrechnungen wohl um die 48 Millionen Einheiten).

Apple möchte das in Zukunft allerdings noch weiter steigern, erst auf bis zu 62 Millionen ab 2025 und dann auf bis zu 68 Millionen ab 2026. Und ab 2026 soll eine neue Strategie für Wachstum sorgen, denn die AirPods folgen angeblich der Watch.

Apple AirPods als neues Health-Produkt

Mit den neuen AirPods für 2026 wird Apple mehr auf Health setzen und Sensoren und Funktionen einbauen, welche den Kopfhörer entsprechend positionieren. Und den Anfang wird 2025 ein Beats-Kopfhörer mit eingebautem Pulsmesser machen.

Die Quelle sagt übrigens nicht, ob es sich 2026 um die AirPods 5 oder AirPods Pro 3 handelt, es ist aber davon auszugehen, dass neue Funktionen erst in das Pro-Modell wandern. Wir haben übrigens schon in diesem Jahr mit den Hörfunktionen für die AirPods Pro 2 gesehen, dass Apple mehr Interesse an diesem Bereich zeigt.

Da die Soundqualität und ANC ausgereizt und selbst günstige Produkte für unter 100 Euro mittlerweile echt passabel sind, müssen die Marken so langsam jedenfalls neue Dinge suchen, die Kunden zu den teuren Kopfhörern für über 200 Euro locken.