Apple Vision Pro: Das Ende der Produktion steht an

Moment, werden jetzt einige sagen, die Apple Vision Pro ist doch erst in diesem Jahr gestartet und erst vor wenigen Monaten in Deutschland, wieso stellt Apple die Produktion ein? Nun, die Nachfrage scheint noch geringer, als man erwartet hat.

Tim Cook hat die Vision Pro zwar in einem Interview diese Woche als Erfolg für Apple bezeichnet, aber laut The Information, die uns übrigens damals das erste Bild der Brille lieferten, deutete sich schon im Sommer ein Ende der Produktion an.

Apple Vision Pro wird nicht eingestellt

Das bedeutet nicht, dass Apple die Vision Pro einstellt, aber die geringe Nachfrage sorgt womöglich dafür, dass man einfach nur die bisher produzierten Einheiten der Brille im kommenden Jahr verkauft. So viele Einheiten werden das vermutlich nicht sein, denn der Preis bleibt hoch und das Interesse der Entwickler weiter gering.

Wir sprechen wohl um die 500.000 Einheiten für ein Jahr, das kann man auch mal in einem Lager stationieren, dafür müssen nicht ständig Produktionsbänder laufen. Und die Lager von Apple sind angeblich prallgefüllt mit bereits produzierten Einheiten.

Sollte die Nachfrage unerwartet steigen, könnten Apple die Produktion sicher auch wieder anlaufen lassen, aber davon ist nicht auszugehen. Und was ist mit 2026?

Apple Vision Pro 2 ist schon in Planung

Apple plant für Ende 2025 angeblich eine günstigere Version, quasi eine Apple Vision, eine Apple Vision Pro 2 soll dann 2026 kommen, so sagen es die Gerüchte im Moment voraus. Wobei selbst die günstige Apple Vision bei ca. 2.500 Euro im Einzelhandel landen dürfte, da wird die Nachfrage vermutlich nicht viel höher sein.

Grundsätzlich ist die Technik weiterhin beeindruckend, aber Apple muss jetzt zwei Dinge in den Griff bekommen. Das wäre einmal der Preis, was sich bei Technik mit der Zeit meistens lösen lässt, aber auch der Nutzen. Was ist die Apple Vision Pro?

Ich habe viele Videos und Testberichte gelesen und geschaut, auch einige, die ihre Meinung nach mehreren Monaten liefern, und meistens fehlt der Vision tatsächlich eine Vision. Es ist tolle Technik, aber ohne einen echten Mehrwert im Alltag. Und die Entwickler halten sich auch zurück, dabei wären Apps und Spiele entscheidend.

Blicken wir womöglich auf eines der wenigen Apple-Produkte, welches scheitern wird? Dafür ist es noch zu früh. Leicht wird es aber nicht, wenn Tim Cook wirklich ein Massenprodukt aus der Vision-Reihe machen möchte. Und ich glaube nicht, dass sich Apple mit 500.000 Einheiten und einer kleinen VR-Nische abgeben wird.

