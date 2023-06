Apple Vision Pro ist schwer, aber Kopfband wird nicht dabei sein

Warum haben wir keinen Apple-Mitarbeiter mit einem Vision Pro auf der WWDC gesehen? Vermutlich, weil man Abdrücke auf dem Gesicht vermeiden wollte. Ich habe wirklich viele Beiträge zum Apple Vision Pro geschaut, gehört und gelesen und ein Punkt wurde dabei oft negativ angemerkt: Das Headset ist recht schwer.

Wir sprechen hier über ca. 500 Gramm, wobei Apple noch keine genaue Angabe gemacht hat. Und wer schon VR-Headsets getragen hat, der weiß, dass sowas ohne eine weitere Stabilisierung zu schwer ist. Es hat einen Grund, warum so viele VR-Headsets aus Plastik sind, Apple wollte aber lieber Glas und Aluminium haben.

Apple Vision Pro mit Kopfband

Dafür gibt es ein Kopfband, was wir im Rahmen der Präsentation aber nur einmal gesehen haben (Beitragsbild), was aber Bestandteil der vielen Produktdemos für die ausgewählten Medien war. Laut Mark Gurman sieht Apple dieses Band derzeit aber nicht als essenziell an, es soll also nicht im Lieferumfang enthalten sein.

Dabei dürfte es kaum um den Preis für so ein Band gehen (auch wenn Apple für das Band sicher seine 50 Euro verlangt und damit fast 100 Prozent Gewinnmarge haben dürfte), es geht vermutlich eher um das Image. Man zeigte das Vision Pro quasi nie mit diesem Band, es soll der Eindruck entstehen, dass man es also nicht benötigt.

PS: Es gab nur ein Medium, welches in der Demo für Medien filmen durfte (ABC) und ausgerechnet dort gab es das Kopfband nicht zu sehen. Das ist kein Zufall.

Meine Vermutung ist aber, und ich kenne VR-Headsets in dieser Gewichtsklasse, dass man es im Alltag benötigt. Vielleicht nicht für ein paar Minuten, aber alles, was über 30 Minuten hinausgeht. Doch darauf ist Apple Vision Pro ausgelegt. Ich bin gespannt, wie Apple das Band zum Marktstart (Anfang 2024) positionieren wird.

