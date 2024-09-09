Wearables

Apple Watch Ultra 2 in Schwarz angekündigt

Autor-Bild
Von
|
Apple Watch Ultra 2 Schwarz

Eine Apple Watch Ultra 3 gibt es in diesem Jahr also wie erwartet nicht und Apple hält ein weiteres Jahr an der Apple Watch Ultra 2 fest. Dafür gibt es in diesem Jahr eine schwarze Version, die sich letztes Jahr dank der FCC in den USA andeutete.

Passend dazu gibt es noch neue Farben für die Bänder und auch ein ganz neues Milanaiseband, welches aber nicht nur in Schwarz erhältlich ist. Und die Apple Watch Ultra 2 gibt es ab sofort auch als Hermès-Version (inklusive Watchface).

Der Preis bleibt unverändert und Marktstart ist am 20. September 2024. Ihr könnt ab heute direkt bei Apple vorbestellen, wo es weitere Details zur Apple Watch Ultra 2 gibt. Hier noch eine kleine Übersicht, wobei die meisten Dinge bekannt waren:

Apple Watch Ultra 2 Schwarz Specs


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Wearables / Apple Watch Ultra 2 in Schwarz angekündigt
Weitere Neuigkeiten
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
PlayStation 5 (Pro): Großes Update auf Version 12 hat ein Datum
in Firmware und OS
Apple Sports startet in Deutschland
in Dienste
PlayStation-Event für nächste Woche geplant
in Gaming
Volkswagen gibt neues Elektroauto als reine Studie in Auftrag
in Mobilität
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden startet neuen 25-GB-Tarif im Telekom-Netz
in Tarife
Visa
Visa startet neue Cashback-Aktion für Onlinezahlungen
in Fintech
Renault 4 Header
Renault Megane soll ab 2026 neue Wege gehen
in Mobilität
Homematic IP stellt neuen Fußbodenheizungscontroller vor – kostet 149,95 Euro
in Smart Home
Komoot
Komoot kündigt Heatmaps, neue Apple-Watch-App und KI-Planung an
in Software
Ard
ARD Mediathek bringt großes Update mit neuen Funktionen
in News