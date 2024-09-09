Apple Watch Ultra 2 in Schwarz angekündigt

Eine Apple Watch Ultra 3 gibt es in diesem Jahr also wie erwartet nicht und Apple hält ein weiteres Jahr an der Apple Watch Ultra 2 fest. Dafür gibt es in diesem Jahr eine schwarze Version, die sich letztes Jahr dank der FCC in den USA andeutete.

Passend dazu gibt es noch neue Farben für die Bänder und auch ein ganz neues Milanaiseband, welches aber nicht nur in Schwarz erhältlich ist. Und die Apple Watch Ultra 2 gibt es ab sofort auch als Hermès-Version (inklusive Watchface).

Der Preis bleibt unverändert und Marktstart ist am 20. September 2024. Ihr könnt ab heute direkt bei Apple vorbestellen, wo es weitere Details zur Apple Watch Ultra 2 gibt. Hier noch eine kleine Übersicht, wobei die meisten Dinge bekannt waren: