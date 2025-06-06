Apple Watch: watchOS 26 bringt häufig gewünschte Funktion mit
Apple wird uns am Montag im Rahmen der WWDC 2025 die neuen Updates zeigen und statt watchOS 12 sehen wir angeblich watchOS 26 in diesem Jahr. Es gibt eine neue Optik, wie bei iOS 26, aber auch noch ein paar Neuerungen unter der Haube.
Dazu gehört laut 9TO5Mac der Support von Widgets im Kontrollzentrum für die Drittanbieter. Neben Dingen wie WLAN, Flugmodus und Co. werden also auch die App-Entwickler die Option bekommen, dass man dort mit Funktionen vertreten ist.
In der Watch-App für iOS 26 soll es dann auch einen neuen Bereich geben, in dem man das Kontrollzentrum in watchOS 26 seinen Wünschen anpassen kann, so die Quelle. Klingt nach einer sinnvollen Neuerung für die Apple Watch und ist bei mir zwar nicht ganz oben auf der Liste (Drittanbieter-Watchfaces), aber willkommen.
Mich würde echt mal interessieren, warum sich Apple so sehr gegen Drittanbieter-Watchfaces sträubt. Sie kontrollieren doch eh eingereichte Apps auf Funktionalität und Qualität, können also ohnehin den Standard für Watchfaces quasi kontrollieren. Bei WearOS gibt es einige tolle Watchfaces, die meiner Galaxy Watch6 Classic ein neues Feeling geben. 🤔
Oder ist Apple dermaßen gegen Indiviualisierung und setzt lieber auf Gleichschaltaung?!?
Upselling. Neue Uhren, die Ultra, Hermes, es gibt viele exklusive Watchfaces. Gäbe es gute Alternativen für alle, wer würde sich Hermes kaufen.
Wie schon erwähnt, Apple könnte das ein wenig steuern durch ihr App-Review-Gedöns für den Store. Und das die Apps wegen zu großer Ähnlichkeit mit iOS-Funktionen bzw. Apple-eigenen Apps ablehnen, ist meines Wissens nach auch nichts wirklich Neues.
Ja, aber dann verhindern sie ein ähnliches Watchface, aber nicht die guten Alternativen, die den meisten reichen werden.
Ich glaube aber auch, dass man sich das für den richtigen Einbruch aufhebt und das dann exklusiv für neuere Modelle macht.
Ich glaube nicht das es daran liegt.
Als ob ein Watchface der Grund für Leute ist eine Ultra oder Hermes zu kaufen.
Das Zauberwort lautet „Kontrolle“ und weil sie es können.
Bleibt nur zu hoffen, dass die EU Apple zu weiteren Öffnungen zwingt, sodass man sich auch eine andere Smartwatch zulegen kann die mit dem iPhone funktioniert.
Am Ende ist es auch eine Mischung aus mehreren Faktoren. Apple macht Dinge oft erst, wenn es wirklich notwendig wird. Bisher hat sich die Watch wie geschnitten Brot verkauft. Das bröckelt langsam, also rechne ich bald wieder mit mehr guten Neuerungen. In diesem Jahr wird die neue Optik von watchOS und etwas Apple Intelligence aber sicher ausreichen.
Tim Cook ist Meister des Neuerungen-langsam-auf-viele-Jahre-aufteilens