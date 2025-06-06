Apple Watch: watchOS 26 bringt häufig gewünschte Funktion mit

Apple wird uns am Montag im Rahmen der WWDC 2025 die neuen Updates zeigen und statt watchOS 12 sehen wir angeblich watchOS 26 in diesem Jahr. Es gibt eine neue Optik, wie bei iOS 26, aber auch noch ein paar Neuerungen unter der Haube.

Dazu gehört laut 9TO5Mac der Support von Widgets im Kontrollzentrum für die Drittanbieter. Neben Dingen wie WLAN, Flugmodus und Co. werden also auch die App-Entwickler die Option bekommen, dass man dort mit Funktionen vertreten ist.

In der Watch-App für iOS 26 soll es dann auch einen neuen Bereich geben, in dem man das Kontrollzentrum in watchOS 26 seinen Wünschen anpassen kann, so die Quelle. Klingt nach einer sinnvollen Neuerung für die Apple Watch und ist bei mir zwar nicht ganz oben auf der Liste (Drittanbieter-Watchfaces), aber willkommen.