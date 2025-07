Apple Watch: Wichtiges Health-Feature ist „noch viele Jahre entfernt“

Seit Jahren steht bei Apple im Raum, dass man eine Apple Watch auf den Markt bringen möchte, die den Blutzuckerspiegel messen kann. Eine Funktion, an der auch die Konkurrenz arbeitet. 2023 erreichte Apple angeblich einen Meilenstein.

Doch diese Funktion sei laut Mark Gurman „noch viele Jahre entfernt“. Davor soll es erst noch andere Health-Features und neue Sensoren geben, unter anderem für den Bluthochdruck. Diese Neuerung bereitet laut Quelle aber auch noch Probleme.

Es ist eine Weile her, dass die Apple Watch einen großen „Health-Schritt“ machte, selbst mit Blutsauerstoff hat man in den USA mittlerweile Probleme, weil Apple ein Patent verletzt. Dabei soll mit iOS 19 in einem Jahr ein neues Health-Abo kommen.

