Apple zeigt neue Farben für das Zubehör

Apple hat in den letzten Tagen zahlreiche Produkte vorgestellt, doch das war noch nicht alles, denn es gab auch die jährliche Frühjahrskollektion an Farben für das Zubehör. Es gibt also neue Armbänder für die Apple Watch und auch neue Hüllen.

Da wäre zum einen ein neues Smart Folio für das iPad, welches aber auch auf das letzte Modell passt. Hier gibt es Himmel, Weiß, Wassermelone und Limonade bei den Farben. Sehr ähnlich sieht es bei den Hüllen für die iPhones von 2024 aus.

Apple Iphone Cases 2025

Auf dieser Seite von Apple gibt es das Silikoncase in neuen Farben, hier ist die Auswahl jedoch etwas anders, wir bekommen zum Beispiel Veilchen als neues Blau. Auch bei den Bändern für die Apple Watch gibt es ab sofort ein paar neue Farben.

Die Farben sind, wie meistens im Frühjahr, frisch und hell gehalten, wer gerne mal einen Euro mehr ausgibt, weil das Geld locker sitzt, der kann auch neue Farben bei Hermèsbändern shoppen. Nur schade, dass es keine neue Auswahl für die Apple Watch Ultra gibt, diese Bänder werden nur einmal im Jahr von Apple aktualisiert.

