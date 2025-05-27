Smart Home

Aqara und A-OK kooperieren bei Matter-fähigen Sonnenschutzsystemen

Der Anbieter von IoT-Technologie Aqara hat eine Kooperation mit dem auf motorisierte Sonnenschutzsysteme spezialisierten Hersteller A-OK bekannt gegeben.

Ziel der Zusammenarbeit ist die gemeinsame Entwicklung einer Produktreihe intelligenter Beschattungslösungen, die den Matter-Standard unterstützen. Die Produkte sollen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar sein und auf der Messe R+T Asia in Shanghai Ende Mai präsentiert werden. Matter ist ein branchenübergreifender Standard, der die Interoperabilität zwischen Smart-Home-Geräten verschiedener Hersteller sicherstellen soll.

Im Rahmen der Zusammenarbeit bringt Aqara seine Expertise in den Bereichen Konnektivität und Automatisierung ein, während A-OK seine Erfahrung in der Entwicklung motorisierter Systeme beisteuert. Mithilfe des Aqara-Multiprotokoll-Moduls sollen sich die Produkte in bestehende Smart-Home-Plattformen wie Alexa, Apple Home oder Google Home integrieren lassen. Beide Unternehmen verfolgen das Ziel, ein „offenes und markenübergreifendes Ökosystem“ zu fördern.

Technische Integration und Funktionsweise

Die motorisierten Sonnenschutzsysteme von A-OK, die künftig Matter-kompatibel sein sollen, umfassen eine Vielzahl von Produkttypen, darunter Rollläden, Markisen, Innen- und Außenjalousien sowie Pergolen. Die Steuerung soll über mobile Apps, Sprachassistenten und verschiedene Bedienelemente möglich sein.

Darüber hinaus lassen sich die Systeme mit anderen intelligenten Geräten verknüpfen und in Automatisierungsroutinen einbinden. So kann etwa im definierten Szenario „Filmabend“ das Licht automatisch gedimmt, der Fernseher eingeschaltet und die Jalousien geschlossen werden.

Mithilfe von Sensoren können die Systeme automatisiert auf Umgebungsfaktoren wie Licht, Temperatur oder Anwesenheit reagieren. Dadurch sollen Komfort und Energieeffizienz im Wohnbereich verbessert werden. Zusätzlich ist die Entwicklung einer eigenen mobilen App für A-OK-Nutzer geplant, die die Steuerung und Konfiguration der Produkte erleichtern soll.


