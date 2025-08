Aral erhöht die Ladepreise für Elektroautos

Aral Pulse, einer der größten Anbieter von Schnellladestationen in Deutschland, betreibt rund 3.400 Ladepunkte an etwa 500 Standorten. Die meisten davon befinden sich an Aral-Tankstellen und bieten Ladeleistungen von bis zu 300 kW. Nun kündigt das Unternehmen eine Erhöhung der Ladepreise zum heutigen 5. Mai 2025 an.

Die Preise für das Schnellladen ab 50 kW steigen von bisher 61 Cent auf 69 Cent pro Kilowattstunde. Damit zieht Aral Pulse preislich mit Ionity gleich, sofern kein Abonnement genutzt wird. Im Vergleich dazu bleiben andere Anbieter wie EnBW mit 59 Cent pro kWh (Ladetarif S, ohne Grundgebühr) und Ewe Go mit 52 Cent pro kWh (ebenfalls ohne Abo) günstiger.

Aral Pulse erhöht auch an den langsameren Ladesäulen die Preise – ebenfalls um acht Cent pro kWh. Ein weiterer Dämpfer für die Elektromobilität, wie auch der ADAC kürzlich in seiner Vollkostenrechnung feststellte.

Aral Pulse – aktuelle Preise ab 5. Mai 2025

AC (22kW oder weniger) 0,54 €/kWh (vorher 0,46 €/kWh)

DC (50kw oder weniger) 0,59 €/kWh (vorher 0,51 €/kWh)

DC (mehr als 50 kw) 0,69 €/kWh (vorher 0,61 €/kWh)

