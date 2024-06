ARD Plus startet auf Samsung Smart TVs

Die ARD Plus App ist ab sofort auf Samsung Smart TVs ab Modelljahr 2020 verfügbar und bietet hochauflösende Inhalte aus 70 Jahren ARD-Fernsehgeschichte.

Nach der Registrierung können die Nutzer Klassiker wie die Schimanski-Tatorte in 8K, Bud-Spencer-Filme und die Lindenstraße abrufen. Samsungs AI-Technologie optimiert dabei nicht nur das Bild, sondern auch den Ton. Der Active Voice Amplifier Pro verbessert die Klangqualität von Dialogen, während Adaptive Sound Pro den Klang an die räumlichen Gegebenheiten anpasst, so das Unternehmen.

ARD Plus ist ein kostenpflichtiger Streaming-Dienst der ARD, der den Nutzern Zugriff auf ein umfangreiches Archiv mit Inhalten aus über 70 Jahren ARD-Fernsehgeschichte bietet. Die Plattform ergänzt die kostenlose ARD Mediathek. Die Inhalte sind auf verschiedenen Endgeräten verfügbar.

