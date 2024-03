Assassin’s Creed Jade: Das mobile Spiel kommt wohl später

Wir haben letztes Jahr erfahren, dass Ubisoft sehr viele Spiele rund um Assassin’s Creed geplant hat und ein großer Hub mit mehreren Teilen der Reihe geplant ist. In diesem Jahr geht es mit einem neuen Haupttitel los, der in Japan spielen wird.

Doch Ubisoft hatte für 2024 auch Pläne für eine mobile Version, die als „Assassin’s Creed Jade“ bekannt ist. Das Spiel wird mit Tencent entwickelt, die ihren Plan für mobile Spiele aber überarbeitet und viele Entwickler vom Projekt abgezogen haben.

Laut Reuters wurde das mobile Assassin’s Creed daher auf 2025 verschoben. Ein Datum wurde nicht kommuniziert, eine Bestätigung von Ubisoft steht also noch aus.

Wir haben übrigens schon sehr viel Material zu Assassin’s Creed Jade, welches in China spielt, es gibt sogar einen Gameplay Trailer. Das Spiel befindet sich in der Beta-Phase laut Ubisoft, daher kommt das doch überraschend. Apropos, was ist eigentlich mit Assassin’s Creed Mirage für das iPhone 15 Pro? Wo bleibt dieser Titel?

Nintendo Switch 2: Entwickler können „den nächsten Schritt“ gehen Nintendo hat die neue Switch zwar angeblich auf Anfang 2025 verschoben, um das Lineup an Spielen zu finalisieren (die Hardware ist wohl schon lange fertig), aber die Entwickler arbeiten weiterhin […]22. März 2024 JETZT LESEN →

-->