Assassin’s Creed Shadows zeigt sich im neuen Video

Ubisoft hat zwei Singleplayer-Schwergewichte für das zweite Halbjahr 2024 in Planung, eines startet schon bald (Star Wars Outlaws) und das andere soll das ganz große Highlight im Winter (Launch ist am 15. November) werden. Die Rede ist von Assassin’s Creed Shadows, dem neuen Hauptspiel der sehr beliebten Reihe.

Und obwohl man sich gerade auf Star Wars fokussiert, läuft das Marketing für Assassin’s Creed weiter, denn diese Woche gab es ein neues Video. Es nennt sich „One Duo“ und zeigt die zwei Spielweisen. Im neuen Assassin’s Creed gibt es zwei Protagonisten und das soll laut Ubisoft auch etwas mehr Abwechslung bieten.