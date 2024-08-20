Black Myth: Wukong ist der nächste große Spiele-Hit

Es hat sich schon angedeutet, dass Black Myth: Wukong einen guten Start zum Launch hinlegen wird, denn das Interesse war im Vorfeld groß. Die Reviews waren meist gut, aber hier und da gab es auch durchwachsenes Feedback zum Start.

Das Spiel ist wohl noch nicht ganz fertig, was die Spieler nicht stört, denn bei Steam erobert Black Myth: Wukong gerade die Charts. Zum Zeitpunkt des Beitrags gab es in der Spitze sogar über 1,4 Millionen Spieler, die zeitgleich gezockt haben.

Damit zieht Black Myth: Wukong an Schwergewichten wie Cyberpunk 2077 und Elden Ring vorbei und kommt sogar sehr nah an Multiplayer-Spiele wie Counter-Strike 2 oder Palworld heran. Einen Rekord hat man sich aber schon jetzt auf dem PC bei Steam gesichert, denn es ist der erfolgreichste Singleplayer-Peak bisher.

Black Myth: Wukong: Positives PS5-Feedback

Die PS5-Version gab es vorher nicht für Reviews, was viele kritisch stimmte, doch die ersten Bewertungen im PlayStation Store sind ebenfalls gut. Nur die Vorgaben für Influencer sind wohl sehr hoch, dafür bekam das Studio aus China viel Kritik.

Das mit der Meinungsfreiheit ist in China eben nicht so gerne gesehen.

Aber abgesehen davon scheint Black Myth: Wukong tatsächlich das erfolgreiche Schwergewicht zu sein, was sich viele erhofft haben. Bei diesem Erfolg dürfte es auch ein Kandidat für das Spiel des Jahres werden, aber das wird sich zeigen.