Black Myth: Wukong ist der nächste große Spiele-Hit
Es hat sich schon angedeutet, dass Black Myth: Wukong einen guten Start zum Launch hinlegen wird, denn das Interesse war im Vorfeld groß. Die Reviews waren meist gut, aber hier und da gab es auch durchwachsenes Feedback zum Start.
Das Spiel ist wohl noch nicht ganz fertig, was die Spieler nicht stört, denn bei Steam erobert Black Myth: Wukong gerade die Charts. Zum Zeitpunkt des Beitrags gab es in der Spitze sogar über 1,4 Millionen Spieler, die zeitgleich gezockt haben.
Damit zieht Black Myth: Wukong an Schwergewichten wie Cyberpunk 2077 und Elden Ring vorbei und kommt sogar sehr nah an Multiplayer-Spiele wie Counter-Strike 2 oder Palworld heran. Einen Rekord hat man sich aber schon jetzt auf dem PC bei Steam gesichert, denn es ist der erfolgreichste Singleplayer-Peak bisher.
Black Myth: Wukong: Positives PS5-Feedback
Die PS5-Version gab es vorher nicht für Reviews, was viele kritisch stimmte, doch die ersten Bewertungen im PlayStation Store sind ebenfalls gut. Nur die Vorgaben für Influencer sind wohl sehr hoch, dafür bekam das Studio aus China viel Kritik.
Das mit der Meinungsfreiheit ist in China eben nicht so gerne gesehen.
Aber abgesehen davon scheint Black Myth: Wukong tatsächlich das erfolgreiche Schwergewicht zu sein, was sich viele erhofft haben. Bei diesem Erfolg dürfte es auch ein Kandidat für das Spiel des Jahres werden, aber das wird sich zeigen.
Die Rassismusverwürfe diverser Ami-Medien nehmen inzwischen bizarre Züge an. Wukong ist ein chinesisches Spiel basierend auf einer chinesischen Fabel aus dem 16. Jahrhundert mit entsprechenden Figuren. Die Hauptfigur ist ein Affenmensch – aber das Spiel ist natürlich nicht „divers“ genug, weil es keine Schwarzen oder Transgender Figuren gibt. Irgendwann hört es dann auch mal auf… die merken gar nicht, wie lächerlich sie sich da teilweise machen. Der Trailer zeigt doch, wie divers der Cast ist, da sind etliche Fabelwesen mit etlichen Hautfarben vorhanden! Egal ob gelber Tiger oder graue Ratte. Sogar Insektenwesen und Drachen gibt es! Was will man mehr?
Was wirklich lächerlich ist: Sie über ein (!) US-Review aufzuregen, was das aufgegriffen hat. Es hat sonst keinen, aber auch echt niemanden gejuckt, nur ein einziges Review aus den USA hat das erwähnt. Es ist ein Nicht-Thema, wieso regt man sich über ein einziges Medium auf?
Weil riesige Seiten wie IGN und einige Soziale Medien das aufgegriffen haben und dem zustimmen. Was das eben zum Politikum macht, da gerade chinesische Medien in den USA doch generell stark in der Kritik stehen oder im Fall von etwa TikTok ja sogar vor dem Verbot.
Wo hat das IGN denn groß aufgegriffen? Und welche „riesigen Seiten“ sind da noch dabei? Ich beobachte das sehr aktiv und es gab nur ein Review, was auch echt schräg war, das wurde kurz diskutiert und jetzt juckt das keine Sau mehr. Man kann Dinge auch unnötig größer machen, als sie sind…
Ich habe ehrlich gesagt auch nichts von dem Thema mitbekommen. Man muss aber auch sagen wenn man kurz googelt findet man sofort einen IGN Artikel und massig Seiten die darauf referieren. Scheinbar haben auch andere Schwergewicht wie die PC Gamer darüber berichtet und es werden auch direkt diverse Youtube Videos angezeigt. Was das angeht hat er scheinbar schon recht, dass es in der Fachpresse ein großes Thema ist.
Edit: einfach nach Wukung Sexism bei google suchen. Dann findet man unzählige Artikel und auch Videos von Youtube Größen wie Asmongold
Es haben einige aufgegriffen, dass es diese Diskussion gab, aber das „Problem“ mit dem Spiel hatte nur eine Seite. Klar greifen die Clickbait-Seiten sowas auf, weil es gut in sozialen Netzerken geteilt wird.
Es ging eigentlich eher darum, dass deine Antwort war das es da zu quasi nichts gab. Was sich aber mit einer Suche bereits widerlegen lässt. IGN und PC Gamer sind so ziemlich die größten Gaming Seiten im Netz, als click bait würde ich die auch nicht bezeichnen und PC GAMER gibt es sowohl in UK als auch in den USA seit Jahren als Magazin. Das Thema habe ich wie gesagt auch nicht mitbekommen, deine Aussage fand ich aber so nicht richtig.
Aber die haben das doch gar nicht kritisiert? Oder habe ich deren Kritik an zu wenig Diversität im Spiel übersehen?
