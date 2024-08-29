Astro Bot: Das nächste PlayStation-Abenteuer dürfte kommen
Kommende Woche startet Astro Bot auf der PlayStation 5 und wenn das so gut wie die Demo der PS5 (Astro’s Playroom) wird, dann könnte das mein Spiel des Jahres werden. Womöglich hat der kleine Held jetzt auch eine große Zukunft vor sich.
Heute ist die Liste der Trophäen aufgetaucht und wer „Astro-nomical!“ (also Platin) erreicht, der wird dort mit einem „wir sehen uns im nächsten Abenteuer von Astro“ verabschiedet. Klingt für mich nicht so, als ob es das nach diesem Spiel wieder war.
Sony hat hier aber eine durchaus gute Marke parat, die vielleicht nicht das Level von einem Super Mario erreichen wird, aber der kleine Roboter hätte vielleicht eine bessere Chance als Sackboy, um ein Jump’n’Run-PlayStation-Maskottchen zu sein.
Fehler melden3 Kommentare
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
Wird direkt zu Release gekauft. Hoffe das Spiel wird richtig gut. :)
Astro Bot ist der Beste. Da gab es auch mal ein Spiel für die VR. Das habe ich gespielt, war auch richtig gut. Wird Zeit dass die Astro Bot die Aufmerksamkeit bekommt die er verdient hat…
Lade es gerade schon runter, sind knapp 35 GB