Astro Bot: Das nächste PlayStation-Abenteuer dürfte kommen

Kommende Woche startet Astro Bot auf der PlayStation 5 und wenn das so gut wie die Demo der PS5 (Astro’s Playroom) wird, dann könnte das mein Spiel des Jahres werden. Womöglich hat der kleine Held jetzt auch eine große Zukunft vor sich.

Heute ist die Liste der Trophäen aufgetaucht und wer „Astro-nomical!“ (also Platin) erreicht, der wird dort mit einem „wir sehen uns im nächsten Abenteuer von Astro“ verabschiedet. Klingt für mich nicht so, als ob es das nach diesem Spiel wieder war.

Sony hat hier aber eine durchaus gute Marke parat, die vielleicht nicht das Level von einem Super Mario erreichen wird, aber der kleine Roboter hätte vielleicht eine bessere Chance als Sackboy, um ein Jump’n’Run-PlayStation-Maskottchen zu sein.