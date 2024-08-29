Gaming

PlayStation 5 Pro kommt: So sieht die neue Konsole aus!

Ps5 Pro Design Sketch

Die Gerüchteküche zur Sony PlayStation 5 Pro brodelt und mit einer Ankündigung ist im September zu rechnen. Heute hat sich eine sehr zuverlässige Quelle zu Wort gemeldet und verraten, dass es wohl bereits in der ersten Septemberhälfte losgeht.

Doch das wissen wir schon, wir kennen auch die Details seit Monaten, spannend sind noch zwei Dinge: Preis und Design. Eine Frage davon wurde jetzt beantwortet, denn die gleiche Quelle hat eine erste Skizze der PlayStation 5 Pro veröffentlicht:

Playstation 5 Pro Design Skizze

So soll die neue PS5 Pro also aussehen, wobei man nur die Version ohne Laufwerk gesehen hat. Gut möglich, dass man die Platten wie bei der PlayStation 5 Slim auf Wunsch tauschen und ein Laufwerk nachrüsten kann, davon ist hier auszugehen.

Im Lieferumfang ist der alte und bekannte DualSense-Controller enthalten, da tut sich also nichts. So, jetzt fehlt nur noch der finale Preis, aber ich bin mir sicher, dass wir diesen bald bekommen. Ich persönlich gehe von 600 Euro ohne Laufwerk aus.

  1. Mr_Ananas 🪴
    sagt am

    Sieht aus wie die normale PS5 Slim mit ein paar zusätzlichen Kühlrippen in der Mitte.

    Gut so, dann ist der untere Teil vermutlich identisch und das Laufwerk das selbe wie bei der Slim.

  2. Felix 🔆
    sagt am

    Hoffe 500€ digital und 600€ mit Laufwerk 🙏🙏

  3. D3P 🌀
    sagt am

    Braucht man die Pro wirklich? Finde die aktuelle ist doch eh gut genug. Juckt mich 0 die Pro. Bei der PS4 war ja die Pro schon deutlich potenter, da hat es auch sicher wegen 4k was gebracht.

    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu D3P ⇡

      Was braucht man in der heutigen Zeit schon? Mich stört, dass ich quasi nie mit 4K spielen kann, wenn ich die 60 fps möchte. Meine Hoffnung ist, dass wir die aktuelle Qualität halten oder steigern, aber mit der Pro dann die 60 fps stabil laufen.

      1. NB 🍀
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        ich hoffe auch.. das wäre das Mindeste. Aus welchem Grund sonst sollte man von der PS5 auf die PS5 Pro switchen?

        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu NB ⇡

          Das wäre für mich auch der einzige Grund und ich wette, dass Sony das weiß und PSSR (wie die Upscaling-Technologie heißen soll) überzeugt. Damit steht und fällt die Pro-Version, keine Frage.

      2. Tobias 🏅
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Eben deswegen werde ich mir vermutlich auch die Pro direkt holen.

  4. Carlo 🔅
    sagt am

    Ich persönlich gehe da von aus, dass die PS5 Pro genauso viel kosten wird wie die PS5 aktuell. Wenn die Konsole mit dieser Optik kommen sollte, dann werde ich sie mir nicht holen. Finde die aktuelle schon hässlich, vor allem dieses Klavierlack.

