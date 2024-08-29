PlayStation 5 Pro kommt: So sieht die neue Konsole aus!

Die Gerüchteküche zur Sony PlayStation 5 Pro brodelt und mit einer Ankündigung ist im September zu rechnen. Heute hat sich eine sehr zuverlässige Quelle zu Wort gemeldet und verraten, dass es wohl bereits in der ersten Septemberhälfte losgeht.

Doch das wissen wir schon, wir kennen auch die Details seit Monaten, spannend sind noch zwei Dinge: Preis und Design. Eine Frage davon wurde jetzt beantwortet, denn die gleiche Quelle hat eine erste Skizze der PlayStation 5 Pro veröffentlicht:

So soll die neue PS5 Pro also aussehen, wobei man nur die Version ohne Laufwerk gesehen hat. Gut möglich, dass man die Platten wie bei der PlayStation 5 Slim auf Wunsch tauschen und ein Laufwerk nachrüsten kann, davon ist hier auszugehen.

Im Lieferumfang ist der alte und bekannte DualSense-Controller enthalten, da tut sich also nichts. So, jetzt fehlt nur noch der finale Preis, aber ich bin mir sicher, dass wir diesen bald bekommen. Ich persönlich gehe von 600 Euro ohne Laufwerk aus.