Astro Bot jetzt für die PlayStation 5 erhältlich

Heute startet Astro Bot auf der PlayStation 5, ihr könnt das Spiel also ab sofort im PlayStation Store oder auch direkt bei Partnern wie Amazon bestellen. Ich durfte es schon vorab spielen und bin sehr begeistert davon. Doch nicht nur ich bin das.

Bei Metacritic kommt Astro Bot auf 94 Punkte und ist damit sogar das am besten bewertete Spiel in diesem Jahr. Es ist ein Kandidat für das Spiel des Jahres und der einzige Kandidat, der hier noch gefährlich werden kann, ist das kommende Zelda.

Es freut mich, dass Astro Bot auch bei anderen Medien so gut ankommt und ich bin gespannt, wie es die Spieler aufnehmen und hoffe, dass es finanziell ein Erfolg für Sony wird, damit wir in Zukunft mehr solcher Spiele für die PlayStation bekommen.

