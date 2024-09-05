PlayStation 5 Pro kommt: Nächste Woche geht es los

Die Ankündigung der PlayStation 5 Pro rückt so langsam aber sicher näher und es war bisher schon von der ersten Septemberhälfte die Rede. In dieser befinden wir uns und angeblich geht es nächste Woche los, entweder Dienstag oder Mittwoch.

Vor ein paar Tagen machte ein erstes Bild der PlayStation 5 Pro die Runde und es würde mich nicht wundern, wenn wir vor der Ankündigung weitere Leaks sehen. Die meisten Details sind aber bekannt, spannend wird dann noch der Preis der Konsole.

Und Spiele? Wie man hört, wird es dafür ein eigenes Event geben, Sony wird also nicht Konsole und Spiele zusammen präsentieren. Ein PlayStation Showcase gibt es nicht, aber Ende des Monats soll eine größere Ausgabe von State of Play kommen.

Diese Meldung machte ebenfalls schon die Runde und es sieht so aus, als ob Sony erste Partner informiert. Sony soll ein paar 1st-Party-Spiele auf dem Event zeigen, aber erwartet nicht zu viel, ein größeres Event ist sicher erst für 2025 vorgesehen.