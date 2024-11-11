Astro Bot: PS5-Spiel entpuppt sich als echter Verkaufsschlager

Gaming

Mit Astro Bot ist Sony und dem Entwicklerstudio Team Asobi, einem japanischen Videospielentwickler mit Sitz in Tokio, ein wirklich sehr gutes Spiel gelungen, das auch in der Medienszene entsprechend bewertet wurde – mein Redaktionskollege Oliver ist ebenfalls begeistert. Erste Zahlen zu den Verkaufszahlen von Astro Bot gibt es nun im Rahmen der Bekanntgabe der Quartalszahlen von Sony für die PlayStation-Sparte.

Starke Verkaufszahlen für Astro Bot

Demnach hat sich das Spiel in den ersten 9 Wochen nach der Veröffentlichung rund 1,5 Millionen Mal verkauft (PDF-Direktlink zum Geschäftsbericht, Seite 11). Interessant ist auch, dass rund 37 Prozent der Käufer Personen sind, die in den letzten zwei Jahren kein First-Party-Spiel von Sony gekauft haben – also kein Spiel von PlayStation Studios wie Bend Studio, Guerrilla Games, Insomniac Games, Naughty Dog oder Sucker Punch Productions.

Astro Bot ist exklusiv für die PlayStation 5 Plattform erhältlich, zur Zeit ist das Spiel zu reduzierten Preisen bei Partnern wie z.B. Amazon erhältlich.

  1. Torti 🍀
    sagt am

    Für mich zusammen mit Super Mario Odyssey eines meiner absoluten Lieblingsspiele.
    Nur die „Speed Run Levels“ oder wie man sie auch bezeichnen mag, mag ich nicht so.

