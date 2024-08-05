Firmware und OS

ASUS ROG Ally und ROG Ally X: Gaming-Handhelds erhalten neue Updates

Von
Asus Rog Ally X Headerbild

Mit dem ROG Ally X hat der in Taipeh ansässige taiwanische Computerhardware-Hersteller ASUS kürzlich eine verbesserte Version seines Gaming-Handhelds auf den Markt gebracht. Von nun an werden also die ROG Ally und die ROG Ally X für die Gaming-Enthusiasten angeboten, die mehr Wert auf den mobilen Faktor legen als auf eine reine Heimkonsole.

Um auch im Bereich der Software den einen oder anderen Interessenten auf das Produkt aufmerksam zu machen, hat das Unternehmen nun wieder einen Schwung neuer Software herausgebracht.

Besitzer von ROG Ally und ROG Ally X können über das Programm Armoury Crate SE auf die Updates zugreifen. Die Updates können auch von der offiziellen Webseite heruntergeladen werden. Die Release Notes sind nach wie vor sehr umfangreich, da können sich andere Hersteller in der Szene eine Scheibe abschneiden.

Asus ROG Ally

MCU 318

  • Bugfix: Fixed abnormal vibration sound while playing the games (Call of Duty – Advanced Warfare/Call of Duty – Ghosts/Spider-Man Remastered)

Asus ROG Ally X

MCU 310

  • Bugfix: Fixed devices may vibrate continuously while playing games. After updating to MCU 310, please shutdown your Ally completely, then power it back on.

Dolby Atoms driver V9.612.558.6.7

  • Bugfix: Fixed resonance sound issue

BIOS 304

  • Bugfix: Fixed a rare bug where the device can’t boot the first time it’s plugged in.
  • New Feature: Support VRAM settings up to 16GB (requires ACSE v1.5.11 or newer)
  • New Feature: Support Frame Buffer Default setting (requires ACSE v1.5.11 or newer)

