ASUS ROG Ally und ROG Ally X: Gaming-Handhelds erhalten neue Updates

Mit dem ROG Ally X hat der in Taipeh ansässige taiwanische Computerhardware-Hersteller ASUS kürzlich eine verbesserte Version seines Gaming-Handhelds auf den Markt gebracht. Von nun an werden also die ROG Ally und die ROG Ally X für die Gaming-Enthusiasten angeboten, die mehr Wert auf den mobilen Faktor legen als auf eine reine Heimkonsole.

Um auch im Bereich der Software den einen oder anderen Interessenten auf das Produkt aufmerksam zu machen, hat das Unternehmen nun wieder einen Schwung neuer Software herausgebracht.

Besitzer von ROG Ally und ROG Ally X können über das Programm Armoury Crate SE auf die Updates zugreifen. Die Updates können auch von der offiziellen Webseite heruntergeladen werden. Die Release Notes sind nach wie vor sehr umfangreich, da können sich andere Hersteller in der Szene eine Scheibe abschneiden.