Atomic Heart: In der skurrilen Welt von Limbo geht es bunt und verrückt zu

Atomic Heart sorgte bei seiner Veröffentlichung für viel Aufsehen: Das russische Entwicklerstudio Mundfish wurde mit großer Skepsis betrachtet, vom russischen Staat finanziert zu werden und Daten an den Staat weiterzugeben. Im Zuge des Ukraine-Russland-Konflikts wurde auch von ukrainischer Seite ein Verkaufsstopp gefordert, der jedoch nicht umgesetzt wurde.

Betrachtet man das Spiel jedoch in seiner Essenz als „Spiel“, so kann es durchaus durch Atmosphäre, Artstyle und Grafik beeindrucken, was Mundfish nun mit einem zweiten Erweiterungspaket erneut unter Beweis stellt.

„Trapped in Limbo“ ist die zweite Erweiterung des Spiels

Das zweite Erweiterungspaket mit dem Titel „Trapped in Limbo“ entführt euch in eine farbenfrohe und bizarre Welt, in der ihr euch euren Weg nach draußen erkämpfen müsst. Die Story setzt am Ende der Hauptgeschichte von Atomic Heart an und bietet somit einen alternativen Handlungsstrang zur zuvor veröffentlichten ersten Erweiterung „Annihilation Instinct“.

Dazu gibt es neue Herausforderungen, Gegenstände, Fähigkeiten und ein neues Gameplay. Außerdem gibt es einen ziemlich abgefahrenen Trailer:

Atomic Heart ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC im Handel erhältlich. Das Erweiterungspaket erscheint am 6. Februar 2024. Die Erweiterung ist im Atomic Pass sowie in der Gold und Premium Edition enthalten.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

