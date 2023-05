ATU: Angriff auf IT-Infrastruktur – Onlineshop weiterhin nicht verfügbar

ATU Deutschland wurde am 18. Mai 2023 zum Ziel eines Angriffs auf die IT-Infrastruktur des Unternehmens. Auch Tage danach ist der Onlineshop weiterhin nicht verfügbar.

Unbekannte haben „trotz etablierter Sicherheitsmaßnahmen“ mehrere Server des Unternehmens attackiert. Dies hat zur Folge, dass verschiedene Systeme derzeit nicht oder nur eingeschränkt funktionsfähig sind oder vorsorglich abgeschaltet wurden. Auch die Website und die telefonische Erreichbarkeit von ATU waren davon betroffen.

ATU Online-Angebot wird schrittweise hochgefahren

ATU analysiert nach eigenen Angaben den Angriff und arbeitet an geeigneten Gegenmaßnahmen. Über die Dauer der IT-Systemstörungen ist derzeit noch keine Aussage möglich. Bereits getätigte Bestellungen im Onlineshop bis einschließlich 16. Mai 2023 werden planmäßig ausgeliefert. Der Onlineshop ist aktuell immer noch nicht erreichbar. Das komplette Online-Angebot soll schrittweise wieder hochgefahren werden.

Ob Kundendaten entwendet wurden, ist noch unklar. Dazu heißt es:

Darüber können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weitere Angaben machen. Sollte ein Datenleck festgestellt werden, informieren wir unsere Kundinnen und Kunden sowie die einschlägigen Behörden umgehend.

Der Filialbetrieb ist trotz dessen in ganz Deutschland gesichert. Es kommt jedoch zu verschiedenen Einschränkungen. „Wir bitten unsere Kunden um Geduld, falls es in den Filialen zu längeren Wartezeiten kommen sollte“, so das Unternehmen.

-->