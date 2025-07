Audi blickt auf massive Probleme mit dem Q8 e-tron

Der Audi e-tron war das erste Elektroauto von Audi und war eine Weile das große Vorzeigemodell der Marke. Doch die Konkurrenz holte auf und daher wurde der e-tron letztes Jahr aufgefrischt und als Q8 e-tron neu ins Rennen bei Audi geschickt.

Audi Q8 e-tron steht auf der Kippe

Ich habe hier angemerkt, dass das Upgrade nicht ausreicht und ein Problem für die Marke werden könnte und genau so sieht es jetzt auch aus. Das Werk in Brüssel und somit die Produktion des Audi Q8 e-tron steht derzeit auf der Kippe, so Audi.

Man sucht jetzt noch nach Lösungen in der Volkswagen AG, aber „am Ende dieses Prozesses kann unter anderem auch die Einstellung des Betriebs erfolgen“. Nimmt Audi das SUV-Flaggschiff für Elektroautos also doch schon vorzeitig vom Markt?

Die „Nachfrageentwicklung nach der Audi Q8 e-tron Modellfamilie“ ist aber wohl ein Problem für die Volkswagen AG und das zeigt auch, wie wichtig der neue Audi Q6 e-tron ist. Er muss einschlagen, sonst hat Audi langsam ein echtes Problem.

Audi ohne „Vorsprung durch Technik“

Audi war einst die große Vorzeigemarke neben Porsche für die Volkswagen AG, mit dem Wandel der Branche kamen aber die Probleme. Der Q6 hätte zum Beispiel schon seit zwei Jahren im Verkauf sein sollen, auch das kostet jetzt sehr viel Geld.

Ich bin gespannt, das zweite Halbjahr wird sehr interessant für Audi und man merkt, dass die Volkswagen AG die Probleme schon angeht. Mal schauen, ob Audi doch noch zu alter Stärke findet, aber einen „Vorsprung durch Technik“ gibt es nicht.

-->