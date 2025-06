Audi bringt sein „leistungsstärkstes Serienfahrzeug“

Audi präsentierte im Juni die Neuauflage des e-tron GT und dieses Mal liegt der Fokus voll auf den RS-Modellen. Hinzu kommt dieses Mal auch eine neue Version, der Audi RS e-tron GT Performance, das bisher „leistungsstärkste Serienfahrzeug“ von Audi. Es gibt allerdings noch stärkere Modelle, auch im VW-Konzern selbst.

Mit Launch Control sind bei dieser Version bis zu 680 kW (925 PS) möglich, womit man in 2,9 Sekunden auf 100 km/h kommt. Audi hat aber auch andere Dinge bei der Neuauflage optimiert, wie einen größeren Akku mit 105 kWh (netto 97 kWh) und es wird mit bis zu 320 kW geladen, die 80 Prozent erreicht man also in 18 Minuten.

Porsche durfte mit dem neuen Taycan schon vorlegen, jetzt folgt Audi, bleibt aber auch mit der absoluten Top-Version hinter dem Original. Wobei das nicht zwingend für den Preis gilt, denn der Audi RS e-tron GT Performance startet bei 160.500 Euro und ein Porsche Taycan Turbo ist da auch „nur“ noch 15.000 Euro von entfernt.

Audi e-tron GT knackt die 200.000 Euro

Ihr dürft euch ab sofort aber gerne im Konfigurator von Audi austoben und falls ihr ein paar Extras wollt, dann knackt ihr auch die 200.000 Euro. Gut, ich habe hier ein paar weniger notwendige Dinge wie eine Carbonoptik ausgewählt, aber (typisch deutsche Premiummarke) es fehlen auch bei 160.000+ Euro noch einige Basics.

Aber, und das muss man dem e-tron GT lassen, da Audi hier mit Porsche gearbeitet hat, ist das technisch auch Premium-Liga. Im Gegensatz zu einem Audi Q4 e-tron, der VW-Technik nutzt. Mir gefällt er, aber das Original finde ich einen Hauch besser.

