Kia EV1 kommt: Der Plan für das günstige Elektroauto

Kia startet gerade mit dem EV3 durch, den man ab ca. 35.000 Euro konfigurieren kann. Doch dabei soll es nicht bleiben, denn Kia möchte das Lineup nach unten mit mehr Elektroautos ausbauen, da hat Ho-sung Song gegenüber Autocar bestätigt.

Kia plant einen EV2 und dann EV1

Die Idee ist, dass man nach und nach in 5.000er-Schritten nach unten geht, der nächste Schritt wäre also der Kia EV2 für ca. 30.000 Euro. Da wissen wir schon seit einer Weile, dass das neue Elektroauto von Kia für 2026 geplant ist. Und danach?

Ein Kia EV1 stand bisher noch nicht im Raum, soll aber kommen. Kia plant sowas wie einen elektrischen Picanto für die Zukunft. Das langfristige Ziel wären dann auch weniger als 20.000 Euro, aber vor Ende des Jahrzehnts wird das nichts.

Kia plant elektrisches Flaggschiff

Doch Kia denkt nicht nur über ein Einsteigermodell nach, auch sowas wie ein neuer Kia Stinger GT sei als Elektroauto in Planung. Die Marke möchte durchaus ein neues Vorzeigemodell (neben dem Kia EV9 als SUV) bringen, aber das wird noch dauern.

Der elektrische Kia Stinger befindet sich noch nicht in der aktiven Entwicklung, man studiert hier eher die Optionen, die als Elektroauto im Raum stehen. Ich würde also auch eher gegen Ende des Jahrzehnts damit rechnen. Es ist aber schön, dass Kia das Lineup nicht nur nach oben, sondern vor allem auch nach unten ausbauen will.

