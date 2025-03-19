Mobilität

Audi denkt über einen echten Sportwagen nach

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Audi Rs Etron Gt Performance Header

Der Audi TT ist Geschichte, wie auch der Audi R8, wenn man ein sportliches Auto bei Audi möchte, dann muss man zum Audi e-tron GT greifen. Doch das ist eine große und schwere Elektro-Limousine. Wie sieht es mit kompakten Flitzern aus?

Diese sind durchaus Teil der DNA von Audi, so Gernot Döllner laut Autocar diese Woche im Rahmen der schlechten Geschäftszahlen von 2024, doch bei Audi liegt der Fokus jetzt auf dem „Kernportfolio“ und das wird noch ein paar Jahre dauern.

Audi: Sportwagen gehören zur DNA

Modelle wie ein TT oder R8 gehören aber zur „DNA von Audi“, so der Chef, und der neue Designchef Massimo Frascella ist ein großer Fan des TT. Chef und Designchef haben schon mehrmals und sehr intensiv über diese Ikone von Audi gesprochen.

Audi denkt über einen neuen Sportwagen mit zwei Türen nach, aber es sei noch nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. Und es sei sogar noch zu früh für eine Preview oder Andeutung, sowas dürfte also noch viele Jahre dauern.

Erst wird man die Volumenmodelle optimieren, so Gernot Döllner, „dann ist es an der Zeit, über das richtige Portfolio in diesen Nischenbereichen zu sprechen“. Der Wandel der Branche benötigt die volle Energie, jetzt ist es wichtig, dass Audi vor allem „robust“ für die Zukunft ist. Und da sind Sportwagen nicht ganz so wichtig.

Opel Manta Elektro Header

Opel plant ein „hochemotionales“ Elektroauto

Opel hat das Portfolio in den letzten Monaten stark umgebaut und fokussiert sich in diesem Jahr eher auf Feinschliff, wie…

19. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/audi-r8-primed-return-lamborghini-engined-super-phev

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Kurt ⇡

      https://www.mobiflip.de/shortnews/audi-r8-kommt-zurueck-und-wird-anders-als-erwartet/

      Antworten
      1. Kurt 🔅
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        lol hatte das überflogen und dachte dass es um den Q8 geht der als Alternative zum Lanzador kommen sollte als Crossover-Sportwagen 😅🤦🏼‍♂️

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Audi denkt über einen echten Sportwagen nach
Weitere Neuigkeiten
Citroën ë-C3 im Test: Reicht das für ein günstiges Elektroauto aus?
in Mobilität
Playstation Icons
PlayStation: Sony will „führend bei Einzelspieler-Erlebnissen“ sein
in Gaming
Mein Tipp der Woche: Prisoners (Film)
in Kommentar
backFlip 38/2025: Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt
in backFlip
Vodafone Glasfaser
Vodafone und OXG: Glasfaserausbau in Nürnberg offiziell gestartet
in Vodafone
Zattoo
Neue Sender bei Zattoo: „Pastewka“, „Bronco“ und „Auf Achse“
in News
Apple Watch: Bluthochdruck-Mitteilungen erklärt
in Wearables
VARTA präsentiert vier Modelle der Night Cutter Pro Reihe
in Zubehör
Pyur
PŸUR mit neuen Angeboten für Internet und TV
in Tarife
Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen
in Smart Home