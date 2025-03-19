Audi denkt über einen echten Sportwagen nach

Der Audi TT ist Geschichte, wie auch der Audi R8, wenn man ein sportliches Auto bei Audi möchte, dann muss man zum Audi e-tron GT greifen. Doch das ist eine große und schwere Elektro-Limousine. Wie sieht es mit kompakten Flitzern aus?

Diese sind durchaus Teil der DNA von Audi, so Gernot Döllner laut Autocar diese Woche im Rahmen der schlechten Geschäftszahlen von 2024, doch bei Audi liegt der Fokus jetzt auf dem „Kernportfolio“ und das wird noch ein paar Jahre dauern.

Audi: Sportwagen gehören zur DNA

Modelle wie ein TT oder R8 gehören aber zur „DNA von Audi“, so der Chef, und der neue Designchef Massimo Frascella ist ein großer Fan des TT. Chef und Designchef haben schon mehrmals und sehr intensiv über diese Ikone von Audi gesprochen.

Audi denkt über einen neuen Sportwagen mit zwei Türen nach, aber es sei noch nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. Und es sei sogar noch zu früh für eine Preview oder Andeutung, sowas dürfte also noch viele Jahre dauern.

Erst wird man die Volumenmodelle optimieren, so Gernot Döllner, „dann ist es an der Zeit, über das richtige Portfolio in diesen Nischenbereichen zu sprechen“. Der Wandel der Branche benötigt die volle Energie, jetzt ist es wichtig, dass Audi vor allem „robust“ für die Zukunft ist. Und da sind Sportwagen nicht ganz so wichtig.