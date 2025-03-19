Opel plant ein „hochemotionales“ Elektroauto

Opel hat das Portfolio in den letzten Monaten stark umgebaut und fokussiert sich in diesem Jahr eher auf Feinschliff, wie auf neue Versionen für den Frontera und den Grandland und ein Facelift für den Mokka. Doch es gibt wohl noch ein Highlight.

Auf der IAA 2025 könnten wir ein erstes Konzept für den elektrischen Manta sehen, der 2021 erstmals als Konzept gezeigt wurde und der als SUV geplant wird. Dieser Plan für ein „hochemotionales“ Auto steht noch, wie die Automobilwoche berichtet.

Der elektrische Manta ist zwar jetzt erst für nach 2028 vorgesehen, aber Opel hat angedeutet, dass wir auf der IAA im Herbst eine neue Preview sehen. Und wie sieht es mit einem günstigeren Elektroauto aus, da gibt es ab 2026 viele neue Modelle.

Dieses sei „noch nicht spruchreif“, aber Opel hat betont, dass sowas geplant ist. Es wäre denkbar, dass der neue Corsa für 2026 als Basis für unter 25.000 Euro ins Portfolio wandert, aktuell startet die elektrische Version hier bei ca. 30.000 Euro.