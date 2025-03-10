Mobilität

Audi R8 kommt zurück und wird anders als erwartet

Audi A6 Avant E Tron
Detail, Colour: Magnet grey

Audi befindet sich laut Autocar bereits in der Entwicklungsphase für einen neuen R8 und möchte den Sportwagen zurückbringen. Ziel ist 2027, aber es wird wohl doch ein Verbrenner (wenn auch Hybrid) und womöglich kein reines Elektroauto.

Vor ein paar Jahren hieß es noch, dass der nächste R8 vollelektrisch sein wird, jetzt steht im Raum, dass der nächste Audi R8 die Basis des Lamborghini Temerario von 2024 nutzt, der eigentlich eher ein Verbrenner mit Elektromotoren ist. Man kann zwar ca. 10 km elektrisch fahren, aber die Motoren sind eher für reine Leistung da.

In ein paar Jahren steht laut Quelle auch ein Lamborghini Temerario mit noch mehr Leistung an, ein Audi R8 Performance wäre also ebenfalls möglich. Audi denkt aber wohl über den Zusatz „e-tron“ nach, weil der R8 ein Flaggschiff für die Marke ist und man den Sportwagen so auch für Marketing für die Elektroautos nutzen kann.

Bei Audi soll man sich laut Quelle mit VW darauf geeinigt haben, dass doch noch einige Verbrenner länger bleiben und neue entstehen, auch wenn man sich auf dem Weg zu einem vollelektrischen Lineup befindet. Somit bleibt der Audi e-tron GT also der elektrische Sportwagen im Lineup, ein weiterer wird bei Audi nicht kommen.

Audi Q6 Sq6 Etron Front

Audi im Jahr 2025: Die neue Elektro-Hoffnung

Den Abschluss meiner dreiteiligen Reihe macht heute die neue Hoffnung von Audi, die letztes Jahr ordentlich Federn lassen mussten. Der…

9. März 2025 | Jetzt lesen →

4 Kommentare

   

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    „dass der nächste Audi Q8 die Basis des Lamborghini Temerario von 2024 nutzt“ – heisst dass der nächste Q8 das Äquivalent zum Lamborghini Lanzador wird?

    Antworten
  2. Rob 🪴
    sagt am

    und dann wollen sie staatliche Hilfe, weil der nächste Ladenhüter kommt…kopfschüttel – wie viel Ignoranz und mutwilliges Missmanagement bei gleichzeitiger Bonizahlung verträgt dieser zum Großteil staatlicher Konzern eigentlich?

    Antworten
    1. Faktenchecker 👋
      sagt am zu Rob ⇡

      Das ist mal wieder ein Kommentar, der eindrucksvoll zeigt, dass du überhaupt keine Ahnung von der Materie hast.

      Antworten
  3. Matyjane 🪴
    sagt am

    Wer soll den kaufen? Wieder mit Opa Single Frame Design?

    Antworten

