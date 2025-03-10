Audi R8 kommt zurück und wird anders als erwartet

Audi befindet sich laut Autocar bereits in der Entwicklungsphase für einen neuen R8 und möchte den Sportwagen zurückbringen. Ziel ist 2027, aber es wird wohl doch ein Verbrenner (wenn auch Hybrid) und womöglich kein reines Elektroauto.

Vor ein paar Jahren hieß es noch, dass der nächste R8 vollelektrisch sein wird, jetzt steht im Raum, dass der nächste Audi R8 die Basis des Lamborghini Temerario von 2024 nutzt, der eigentlich eher ein Verbrenner mit Elektromotoren ist. Man kann zwar ca. 10 km elektrisch fahren, aber die Motoren sind eher für reine Leistung da.

In ein paar Jahren steht laut Quelle auch ein Lamborghini Temerario mit noch mehr Leistung an, ein Audi R8 Performance wäre also ebenfalls möglich. Audi denkt aber wohl über den Zusatz „e-tron“ nach, weil der R8 ein Flaggschiff für die Marke ist und man den Sportwagen so auch für Marketing für die Elektroautos nutzen kann.

Bei Audi soll man sich laut Quelle mit VW darauf geeinigt haben, dass doch noch einige Verbrenner länger bleiben und neue entstehen, auch wenn man sich auf dem Weg zu einem vollelektrischen Lineup befindet. Somit bleibt der Audi e-tron GT also der elektrische Sportwagen im Lineup, ein weiterer wird bei Audi nicht kommen.