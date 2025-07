Audi hat noch ein Elektroauto für 2024 parat

Audi hat in diesem Jahr endlich mal wieder bei der Elektromobilität aufgeholt und nicht nur Modelle aktualisiert, sondern auch neue Modelle präsentiert. Ein Modell steht allerdings noch für 2024 an, wobei es nicht wirklich neu ist und 2025 kommt.

Im Rahmen der Automesse in Paris, der Paris Motor Show 2024, wird uns Audi am 14. Oktober ein neues Mitglied der „Q6 e-tron Familie“ präsentieren. Und der erste Teaser zeigt, was schon vorher bekannt war, wir bekommen noch den Sportback.

Neben dem klassischen SUV, der Anfang 2024 vorgestellt wurde, kommt also die sportliche Version mit Coupé-Optik. Technisch dürften diese aber identisch sein, mit dem Unterschied, dass der Sportback teurer als die Basis des Q6 sein dürfte.

