Audi Q6 e-tron: Preis für die Basisversion ist da

Audi präsentierte im März den Q6 e-tron als neuen Elektro-SUV und nannte zum Start zwei Versionen. Doch man baut das Angebot recht zügig aus und interessant ist dabei, dass Audi bisher zwei günstigere Versionen des Elektroautos gezeigt hat.

Audi Q6 e-tron startet als Basisversion

Im Mai folgte eine Performance-Version, die ironischerweise günstiger als der normale Audi Q6 e-tron war und bei 68.800 Euro startete und jetzt folgt der ganz normale „e-tron“ ohne einen Zusatz, das wird also das günstigste Modell bleiben.

Diese Version startet bei 63.500 Euro, wobei es bei Audi derzeit eine Vorteilsprämie gibt und man somit bei 61.872 Euro landet. Dafür gibt es nur 185 kW (ca. 252 PS, 292 PS mit Launch Control) und einen kleineren Akku für 458 bis 533 km WLTP-Reichweite. Die Netto-Batterie-Kapazität liegt bei dieser Version bei 75,8 kWh.

Der Audi Q6 e-tron wurde bisher nur mit 94,9 kWh angeboten, aber dafür lädt die neue Basis auch nur mit 225 kW bzw. 11 kW. Ziel war wohl, dass die Ladedauer bei ca. 21 Minuten (10 bis 80 Prozent) bleibt und nicht schneller als beim Quattro ist.

Audi Q6 e-tron bleibt bei über 60.000 Euro

Damit steht jetzt aber auch fest, dass der elektrische Audi Q6 für die Zukunft bei über 60.000 Euro bleibt, auch bei der Basis. Wer aber ein paar (in meinen Augen durchaus notwendige) Extras möchte, der landet auch hier bei über 70.000 Euro.

Falls euch das zu teuer ist, dann gibt es den Audi Q4 e-tron mittlerweile auch mit einem kleineren Akku als günstigere Basis, diese startet dann bei 45.600 Euro. Da gibt es aber dann eine VW-Plattform, der Q6 kommt mit Porsche-Plattform. Es sind schon heftige Preise mittlerweile bei Audi, ob man diese ab 2025 noch halten kann?

Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, denn das Flaggschiff (Q8) macht Probleme und Audi muss mehr Druck machen, das geht am Ende nur über den Preis. Und falls die Nachfrage nach Elektroautos bei uns verhalten bleibt, muss Audi hier reagieren.