Mobilität

Audi möchte „wieder Außergewöhnliches erreichen“

Audi A3 Sedan
Dynamic photo, Colour: Progressive red

Die Volkswagen AG ist in der Krise und das betrifft nicht nur VW selbst, auch die anderen Konzernmarken leiden. Audi ist mit einem Gewinneinbruch von 91 Prozent ganz vorne dabei, man schrammte sogar nur knapp an einem Verlust vorbei.

Während man im Vorjahresquartal noch die Milliarde beim Gewinn knackte, so ging es jetzt auf 106 Millionen Euro herunter. Audi musste in allen Märkten richtig Federn lassen, weltweit brachen die Auslieferungen um über 10 Prozent in Q3 2024 ein.

Die neue Modelloffensive, die noch dauert, die schlechte Nachfrage nach den alten Modellen, die Werksschließung in Brüssel, die Probleme bei Audi sind lang. Gernot Döllner ist aber dennoch optimistisch, dass Audi bald „wieder Außergewöhnliches erreichen“ kann. Neue Modelle und Sparmaßnahmen sollen bald dafür sorgen.

Für Audi sind der elektrische A6 und Q6 und der neue A5 und Q5 als Verbrenner also entscheidend, dieses Quartett muss bei den Kunden ankommen, sonst wird es eng. Die Neuausrichtung der Marke steht zwar auch an, aber das passiert erst ab 2025 und die Folgen davon werden wir auch erst ein paar Jahre danach sehen.

Audi soll „schlanke Strukturen“ bekommen und „Vorsprung durch Technik“ soll hier wieder ein Slogan sein, mit dem man gerne wirbt. Es wird ein spannendes Jahr für die Marke mit den vier Ringen, aber es wird mit Sicherheit auch kein leichtes Jahr.

